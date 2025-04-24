Trabzonspor-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor-Göztepe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Papara Park'taki mücadelen zaferle ayrılan taraf, finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

24.04.2025 19:37
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Trabzonspor ile Göztepe, Galatasaray'ın ardından final biletini alabilen takım olmak için Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak olan ve hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mustafa, Batagov, Savic, Ozan, Lundstram, Zubkov, Nwakaeme, Sikan, Banza.

Göztepe: Arda, Ogün, Taha, Heliton, Koray, Nazım, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo.

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan, takımda yer alamayacak. Konuk Göztepe'de ise sakatlıkları süren golcü Juan, orta saha Miroshi ve Solet, stoperler Koray ve Bokele ile sol bek Djalma mücadelede forma giyemeyecek.

KUPADA DÖRDÜNCÜ RANDEVU

İki takım Türkiye Kupası'nda ilk olarak 1975-76 sezonunda karşı karşıya geldi. İzmir'deki ilk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor sahasındaki ikinci maçı da 2-0 galip tamamlayarak bir üst tura çıkan takım olmuştu. Trabzonspor ile Göztepe 15 Aralık 1999 yılında ikinci kez birbirlerine rakip olarak 3'üncü turda karşılaştı. Hami Mandıralı'nın 3 golle hat-trick yaptığı karşılaşmadan bordo-mavililer 3-0 galip ayrılarak bir üst tura çıkan takım olmuştu. İki takım üçüncü kez birbirlerine 1984 tarihinde yeniden rakip oldu. 12 Aralık 1984 tarihinde İzmir'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermiş, 16 Aralık 1984 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise bordo-mavili takım 1-0 kazanarak bir üst tura yükselen takım olmuştu.

TRABZONSPOR 9 KEZ KAZANDI

Bugüne kadar 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Karadeniz ekibi, 9 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, ilk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazandı. Son şampiyonluğunu ise 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek elde etti. Trabzonspor; Beşiktaş (2 kez), Gençlerbirliği (2 kez), Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a karşı oynadığı finallerde Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

GÖZTEPE, 55 YIL SONRA FİNAL HEDEFLİYOR

49 yıl sonra yarı finale yükselen Göztepe, Trabzonspor'u saf dışı bırakırsa 55 yıl sonra finale çıkıp kupa kazanma fırsatı kazanacak.

ÇOCUKLAR, AHMET MINGUZZI TRİBÜNÜNDE ÜCRETSİZ İZLEYECEK

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden ücretsiz izleyebilecek.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bir süre önce, Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Fırtına Tribünü'nün adını, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiklerini anımsattı.

Karaman, Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarları ağırlayacak tribünün ilk sesinin çocuklardan gelmesini istediklerini belirterek, "Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'müze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abuzer Kadayıf:
    Göztepe ye başarılar 0 0 Yanıtla
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