Trabzonspor-Göztepe Yarı Finalde - Son Dakika
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Trabzonspor-Göztepe Yarı Finalde

Trabzonspor-Göztepe Yarı Finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe yarın karşı karşıya gelecek.

23.04.2025 10:51
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe yarın karşı karşıya gelecek. İki takım bu müsabakayla birlikte toplamda 36. kez rakip olacak. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar, kupada ise 5. kez karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe, yarın saat 20.30'da Papara Park'ta mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

İki ekibin bu sezon ligde oynadıkları maçlarda Göztepe, evindeki müsabakayı 2-1 kazanırken, Trabzonspor da sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar arasında Trabzon'da oynanan 18 karşılaşmada ise Karadeniz ekibi 11 galibiyet elde ederken, İzmir temsilcisi de 3 defa kazandı. 4 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu.

Kupada 6. kez

Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 4 defa kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İlk eşleşme 1975-1976 sezonunda yarı finalinde gerçekleşti. Karadeniz ekibi, Göztepe'yi 3-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti. 1984-1985 sezonunda dördüncü turda ilk müsabaka golsüz sona ererken, Trabzonspor rövanşı uzatmalarda 1-0 kazanarak tur atladı. 1999-2000 sezonunda ise üçüncü turda karşılaşan iki ekipten bordo-mavili ekip, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Yarı final iki takım için de kolay olmadı

Trabzonspor, kupa serüvenine A Grubu'ndan başladı. Gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0'la geçen bordo-mavililer, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'u evinde 5-2 mağlup ederek gruptan çıkan Karadeniz ekibi, çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Göztepe ise kupaya 5. turda Bucaspor 1928'i 5-0 mağlup ederek başladı. B Grubu'nda Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı ise 5-0 mağlup etti. Grubu averajla 2. sırada tamamlayan Göztepe, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Finalde rakip Galatasaray

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının galibi finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Bordo-mavililer, finale çıkması halinde sarı-kırmızılı takım ile 4. kez final oynayacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan 3 final maçında İstanbul ekibi 2 kez, Karadeniz temsilcisi ise 1 kez kupa sevinci yaşadı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Göztepe Yarı Finalde - Son Dakika

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