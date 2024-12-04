Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün saat 12.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.