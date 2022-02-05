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Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

05.02.2022 16:02
Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Galatasaray maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Galatasaray maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, orta alan kurgusunda değişiklik yaptı. Avcı, Berat Özdemir'i yedek kulübesine çekerken Siopis'e görev verdi. Kovid-19 testi dün negatife dönen Bekasetas maç kadrosuna alınırken sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür, bu oyuncunun yerine forma giydi.

Sakatlığı devam eden Hamsik ve Koita maç kadrosunda bulunmazken sakatlığı geçen Djaniny ise yedeklerde yer aldı.

Yenilerden Kouassi yedek kulübesinde

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle gittiği milli takım kampından dönen yeni transfer Kouassi, ilk kez maç kadrosunda kendine yer buldu.

Yeni transferlerden Taha Altıkardeş, Butan Kör, Kerem Şen, Enis Destan ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Hüseyin Türkmen, kadroda yok

Trabzonspor'da stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, maç kadrosuna alınamadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Denswil ile Hugo'ya görev verirken genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kadroda alternatif olarak bulundu.

Trabzonspor taraftarları şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan takımlarına büyük destek verdi. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarına da coşkuyla tezahüratlarda bulundular.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika Spor


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