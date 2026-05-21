Trabzonspor - Konyaspor Türkiye Kupası Finali

21.05.2026 12:50
Trabzonspor ile Konyaspor, Türkiye Kupası finalinde 67. kez karşılaşacak. Maç Antalya'da.

TRABZONSPOR ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Antalya'da yapacakları maçla birlikte tarihlerinde 67'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Türkiye Kupası organizasyonunda ise bugüne kadar 6 kez kozlarını paylaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 2, Konyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Final maçında yarın Antalya'da Konyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 50'si Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 66 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 31, Konyaspor'un 16 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları maçlarda Trabzonspor'un 25, Konyaspor'un 13 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 7'NCİ RANDEVU

İki takım Türkiye Kupası'nda ilk kez 2003-2004 sezonunda karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelen iki takımın maçında galip gelen taraf uzatmalarda 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Trabzonspor ile Konyaspor daha sonra 2006-2007 sezonunda Türkiye Kupası grup aşamasında karşılaştı. Bu maç 1-1 eşitlikle sona erdi. 2016-17 sezonunda yine grup aşamasında karşılaşan iki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 sona ererken, rövanş maçında Trabzonspor 1-0 galip gelmişti. İki takım 2017-18 sezonunda son 16 aşamasında yeniden karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ilkinde Konyaspor 1-0 üstünlüğü ile sona ererken ikinci maç 1-1 beraberlikle sona ermişti. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 5 gol kaydederken, Konyaspor'un 4 golü bulunuyor.

