Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi

01.05.2022 08:59

Trabzonspor, 38 yılın ardından şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar Hürriyet Parkı'nda toplanarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Kutlamalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Taraftarlara bir sürprizi olduğunu belirten Soylu, cep telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak sesini hoparlöre verdi.

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-Mavililer, 1983-84 sezonundan 38 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

Bitiş düdüğünün çalması ile birlikte bordo-mavili taraftarlar Trabzon Meydan Park'a akın etti. Burada şampiyonluğu kutlayan taraftarlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Bakan Soylu, alanda toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada "Trabzon, yılların hasretini büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgiyle kutluyorsun, hayırlı olsun. Bugün muhteşem bir tabloyla Trabzonspor hem Trabzonluların hem Trabzonsporluların hem de Trabzon'u gönlünde yaşatanların gururunu yaşıyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

Taraftarlara bir sürprizi olduğunu belirten Soylu, cep telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Trabzon stadında muhteşem bir şampiyonluk şölenine şahit olduk. Allah sizden razı olsun, Trabzon'a muhteşem bir stat kazandırdınız ve bugün muhteşem bir atmosferde o şampiyonluğu hep beraber yaşadık." ifadelerini kullandı.

"SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan, bordo-mavili taraftarlara şöyle hitap etti: "Sevgili hemşehrilerim, öncelikle 38 yıllık bir aradan sonra Trabzon'un Süper Lig şampiyonu olması hasebiyle sizleri tekrar tebrik ediyorum ve gerek Şenol Güneş Spor Tesisleri'nin Trabzon'umuza, Trabzonlulara tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YETMEZ"

Tabii şimdi Trabzonspor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor Abdullah hocanın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır. Türkiye'mizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gerek sayın başkanla, gerek teknik direktörle, gerek tüm yöneticiler ve bunun yanında takım kaptanından bütün futbolcu kardeşlerime varıncaya kadar hepsini kutluyorum.

Tabii hepsinden öte 42 bin kişilik bu stadyumu tıklım tıklım dolduran hemşehrilerim, Millet Bahçesi'ni dolduran hemşehrilerim, ülkenin değişik yerlerinde ekranlardan bu maçı izleyen Trabzonlu kardeşlerime de özellikle tebriklerimi sunuyorum ve bu gece kendilerine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum. 'Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun' diyorum. Sağ olun, var olun."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti Uğurcan Çakır: 'Şampiyonluk Trabzon halkına, taraftarlarına armağan olsun' Uğurcan Çakır: 'Şampiyonluk Trabzon halkına, taraftarlarına armağan olsun'

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Trabzonspor, Trabzon, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi - Son Dakika


Son Dakika
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
08:21 Diyarbakır'da bu köyde yaşayanların tamamı Trabzonsporlu! Şampiyonluk haberi ise bölgede coşkuyla karşılandı
08:08 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir
07:56 Görüntü alınmaması için tedbirler üst düzeydeydi! Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün töreninden ilk kareyi görümce paylaştı
07:32 Meteoroloji bayramda vatandaşları uyardı: Yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak
07:08 Trabzonspor taraftarı aracını kalabalığın üzerine sürdü, bir vatandaş ucuz kurtuldu
07:04 Şırnak'ta Kahraman Mehmetçik İsmail Can Akdeniz şehit düştü! Acı haber memleketinde büyük üzüntü yarattı
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 09:07:18. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement