Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı

12.10.2022 18:44

- Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

- Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana uzun süre sakatlıkları devam eden Visca, Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan'ın yanı sıra kas spazmı geçiren Gomez ve Trezeguet ile kasık ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür, katılmadı.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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