Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Trabzonspor, Ruzomberok\'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi\'nde bir üst tura yükseldi

İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Ruzomberok'u seyircisi önünde de 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Bordo-mavililer, 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.

01.08.2024 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. ön eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk etti. Papara Park'taki karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan bordo-mavililer, deplasmandaki müsabakanın avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.

YENİ TRANSFER İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada aradığı golü ilk 45 dakikada bulamayan Trabzonspor, 65 dakikada yeni transferi Denis Draguş'un golüyle 1-0 öne geçti. Edin Visca'nın pasıyla topu ağlara gönderen Draguş, bordo-mavililerdeki ilk golüyle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi

UĞURCAN ÇAKIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Öte yandan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, adeta kalesinde devleşti. Uğurcan, konuk takım Ruzomberok'un bulduğu net pozisyonlarda gole izin vermeyerek rakibin maça ortak olmasına engel oldu. Milli kalecinin bu performansı bordo-mavili taraftarlardan da alkış aldı.

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi

İLK MAÇI DA 2-0 KAZANMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında sahasında Ruzomberok'u 1-0 yenen Karadeniz ekibi, eşleşmenin deplasmanda oynanan ilk maçında da rakibi Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi

SIRADAKİ RAKİP RAPID WIEN

Ruzomberok'u turnuva dışına iten Trabzonspor, bir üst turda Wisla Krakow- Rapid Wien eşleşmesinden 2-1 ve 6-1'lik skorlarla galip ayrılan Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

Uğurcan Çakır, Wisla Krakow, Trabzonspor, Rapid Wien, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
22:32 Antalya’da Anne ve Oğlunu Hayattan Koparan Kan Donduran Cinayet Antalya'da Anne ve Oğlunu Hayattan Koparan Kan Donduran Cinayet
22:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas Masada Gazze ve rehine takası vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı
21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
22:09 Trabzonspor, Ruzomberok’u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükseldi Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
21:44 Gizemli kadın terör estirdi Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü Gizemli kadın terör estirdi! Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü
21:16 Gazeteye ilan verdiler Eski Kayserisporlu Silviu Lung’un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı Gazeteye ilan verdiler! Eski Kayserisporlu Silviu Lung'un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 23:33:32. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement