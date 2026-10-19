Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek puanını 16'ya çıkardı

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar.

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk.63 Folcarelli), Fabinho, Salah, Muçi (Dk. 90 Cenk Özkaçar), Aral Şimşir (Dk. 80 Saviolo), Dju (Dk. 90 Umut Nayir)

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 İlhan Fakılı), Salih Özcan (Dk. 90 Kartal Yılmaz), Miretti (Dk. 77 Quattara), Olaitan (Dk. 85 Ndidi), Cerny (Dk. 77 Oh), Trossard, Vlahovic

GOLLER: Dk. 21 Ozan, Dk. 71 Salah (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Fabinho, (Trabzonspor), Miretti, Emirhan, İlhan, Ouattara (Beşiktaş)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer bu skorla puanını 16'ya yükseltti. Konuk ekip ise 15 puanda kaldı.

10'uncu dakikada sol kanattan Rıdvan'ın çizgiye inerek yaptığı ortaya Olaitan'ın kafa vuruşunda topu kaleci Onana kornere çeldi.

17'nci dakikada ceza alanı dışından Cerny'in sert şutunu Onana iki hamlede kurtardı.

21'inci dakikada Trabzonspor gol perdesini açtı. Sol kanattan hızlı gelişen Trabzonspor atağında Aral ve Muçi paslaşması sonucu ceza alına sokulan Muçi'nin şutu Nübel'den döndü. Dönen topa yakın mesafeden ayak koyan Ozan Tufan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

24'üncü dakikada Salah'ın yerden ara pasıyla buluşan Franculino'nun şutunu Nübel çeldi. Dönen topu siyah-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaşırdı.

28'inci dakikada sol kanattan rakiplerini geçerek ceza alanına kat eden Aral'ın şutu Nübel'de kaldı.

39'uncu dakikada sol kanatan Muçi'nin derinlemesine pasıyla buluşup, ceza alanına giren Franculino'nun şutunda Nübel tehlikeyi ayağıyla önledi.

41'inci dakikada hızlı hücuma kalkan Beşiktaş'ta Trossard'ın şutunu kaleci Onana' çeldi. Ceza alanı önünde Murillo'nun tamamladığı top direğe çarptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

70'inci dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza alanı dışından sert vuran Trossard'ın şutu az farkla auta çıktı.

71'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı hücuma kalkan bordo-mavililerde Franculino'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa Salah ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

82'inci dakikada Salah'ın pasıyla kaleciyle karşı kalan Saviolo'nun şutunu Nübel çeldi. Dönen topa Salah'ın vuruşunu da kaleci Nübel eliyle çelerek mutlak gol fırsatını önledi.

85'inci dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

87'nci dakikada İlhan'ın ceza alanı önünden sert şutunda Onana topu kornere çeldi.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

THOMAS REİS'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

Ligin son 2 haftasına 2'te 2 yaparak yeni teknik direktör Thomas Reis ile yükselişini sürdüren Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında; UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopion maçı ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Kups Kuopion maçının ilk 11'inde forma şansı bulan Mendy ve Bouchouari, yabancı oyuncu kontenjanı, Melih Kabasakal kırmızı kart cezası, Onuachu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Samet Akaydin ve Cenk Özkaçar yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Fabinho, Muçi, Dju, Savic, Nwaiwu ve Cabral ilk 11'de maça başladı. Bordo-mavililerde, Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Onuachu ve Onuralap Çevikhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı. Hoffenheim mücadelesinde kadroda yer almayan Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ise kadroda yer bulup, ilk 11'de maça başladı.

TRİBÜNLER DOLDU; BEŞİKTAŞ TARAFTARI 6 YIL SONRA TRABZON'DA

Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında tribünler tamamen doldu. Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarların yanı sıra 6 yıl aranın ardından kente gelen konuk ekip taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını yalnız bırakmadı.

REİS TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş karşısındaki galibiyetle bordo-mavili kulübün tarihinde bir ilke imza attı. Thomas Reis, kulüp tarihinde görev yaptığı ilk 3 Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. Trabzonspor tarihinde bugüne kadar Jürgen Sundermann, Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze ve Eddie Newton gibi yabancı teknik direktörler görev yaptı. Bu teknik adamların hiçbiri bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 3 süper lig karşılaşmasından galibiyetle ayrılamamıştı.