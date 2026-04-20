Trabzonspor Son Dakikada Beraberlikte Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Son Dakikada Beraberlikte Kaldı

Trabzonspor Son Dakikada Beraberlikte Kaldı
20.04.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak kritik puan kaybı yaşadı ve galibiyet serisi sona erdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bıraktı. Bordo mavililer, üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayarak zirve yarışında yara aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalırken, son dakikada yediği golle kritik 2 puan bıraktı. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayarak önemli bir istatistiğe imza attı.

İÇ SAHADA EN DÜŞÜK ŞUT PERFORMANSLARINDAN BİRİ

Trabzonspor, Başakşehir karşısında yalnızca 2 isabetli şut çekerek bu sezon iç sahadaki en düşük hücum performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer, daha önce sadece Kocaelispor maçında (1 isabetli şut) bu seviyenin altında kalmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Karadeniz ekibi, maç boyunca istediği baskıyı kurmakta zorlandı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, Aralık 2025'ten bu yana ilk kez üst üste 2 karşılaşmayı galibiyetsiz geçti. Bordo-mavililer, daha önce yakaladığı çıkışı sürdürme fırsatını ise değerlendiremedi.

90+'DA GELEN YIKIM

Karşılaşmada uzun süre önde götürdüğü skoru koruyamayan Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle sarsıldı. RAMS Başakşehir FK forması giyen Davie Selke, 90+2'nci dakikada attığı golle takımına 1 puanı kazandırırken, bu gol aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon yediği en geç gol olarak kayıtlara geçti.

İLK YARIDA OYUN ONANA'DA ŞEKİLLENDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor'da topa en fazla temas eden isim 28 buluşmayla kaleci Andre Onana oldu. Hücum hattında ise Paul Onuachu 12, Felipe Augusto 10 kez topla buluştu. Bu veriler, bordo mavililerin ilk yarıda oyunu geriden kurmaya çalıştığını ancak hücumda yeterli bağlantıyı ve üretkenliği sağlayamadığını ortaya koydu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın sahasında RAMS Başakşehir ile son dakika golüyle berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Son dakika sendromu

Kuzey Ekspres: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Sonnokta: Trabzon 90+3'te yıkıldı

Günebakış: 90+3'te hayallerimiz yıkıldı

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Başakşehir, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Trabzonspor Son Dakikada Beraberlikte Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı

11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:12:16. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Son Dakikada Beraberlikte Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.