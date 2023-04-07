Sosyal medya ikiye bölündü! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşması taraftarlar arasında ihtilaf yarattı - Son Dakika
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Sosyal medya ikiye bölündü! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşması taraftarlar arasında ihtilaf yarattı

07.04.2023 11:12

Trabzonspor ve Sergen Yalçın'ın prensipte anlaşması futbol gündemini derinden sarstı. Beşiktaşlı futbolseverlerden bu gelişmeye dikkat çeken yorumlar geldi. Sosyal medyada Sergen Yalçın'ın kararını destekleyen ve tepki gösteren paylaşımlar olduğu görüldü.

Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor'da geçici süreliğine görev yapan yardımcı antrenör Orhan Ak da istifa etti. Zirve hattında bulunan Bordo-Mavililer, Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Hedefleri devam eden Trabzonspor'da yeni Başkan Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la masaya oturdu.

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

ANLAŞMAYA VARILDI

Taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maddi konularda bazı detaylar üstünde görüşmeler devam ediyor. Anlaşma artık resmiyete kaldı. Sergen Yalçın Trabzonspor'un teknik direktörü olması halinde ilk sınavını Beşiktaş'a karşı verecek.

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktörlüğünde çifte kupa yaşatan efsane futbolcularının Trabzonspor'la anlaştığı haberleri için çarpıcı yorumlar yaptı. Sergen Yalçın'ın kararını destekleyenler ve tepki gösterenler ikiye bölündü.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü
YORUMLAR (3)
  • Nasif Donmez: Bir Beşiktaşlı olarak Sergen Yalçın iyi bir futbolcu idi ve çok ta iyi bir Teknik direktör dür olursa Trabzon'da ona başarılar Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Vahap Usta: Sergen den bir şey çıkmaz içi boş teknikleri zayıf hele Trabzon'a hiç yakışmıyor çünkü büyük takım yani Sergen taşıyamaz Trabzon dan sonra tekniktirektör hayatı biter buraya yazıyorum Cevap Yaz 4 22 Yayından Kaldır
  • sait acar: Trabzon için yanlış seçim.Palut daha faydalı olurdu.Benim şahsi görüşüm. Cevap Yaz 29 13 Yayından Kaldır
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Sergen Yalçın Trabzonspor'la anlaştı! İlk maçı tam bir sürpriz Sergen Yalçın Trabzonspor'la anlaştı! İlk maçı tam bir sürpriz Trabzonspor'dan flaş hamle! Sergen Yalçın ile İstanbul'da görüşecekler Trabzonspor'dan flaş hamle! Sergen Yalçın ile İstanbul'da görüşecekler

Sergen Yalçın, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya ikiye bölündü! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşması taraftarlar arasında ihtilaf yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya ikiye bölündü! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşması taraftarlar arasında ihtilaf yarattı - Son Dakika
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