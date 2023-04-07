Sosyal medya ikiye bölündü! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşması taraftarlar arasında ihtilaf yarattı

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Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor'da geçici süreliğine görev yapan yardımcı antrenör Orhan Ak da istifa etti. Zirve hattında bulunan Bordo-Mavililer, Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Hedefleri devam eden Trabzonspor'da yeni Başkan Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la masaya oturdu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maddi konularda bazı detaylar üstünde görüşmeler devam ediyor. Anlaşma artık resmiyete kaldı. Sergen Yalçın Trabzonspor'un teknik direktörü olması halinde ilk sınavını Beşiktaş'a karşı verecek.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktörlüğünde çifte kupa yaşatan efsane futbolcularının Trabzonspor'la anlaştığı haberleri için çarpıcı yorumlar yaptı. Sergen Yalçın'ın kararını destekleyenler ve tepki gösterenler ikiye bölündü.

İşte sosyal medyadaki yorumlar: