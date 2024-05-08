Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu. Trabzonspor, 4. turdan itibaren başladığı kupada Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği ve RAMS Başakşehir'i eleyerek yarı finale geldi. Yarı finalde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor, adını finale yazdırdı. Trabzonspor, 16. kez finale yükselerek 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

08.05.2024 22:41
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Türkiye Kupası'na 4. turda başlayan bordo-mavili ekip, tek maç usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i eleyerek yarı finale geldi.

Yarı finalde VavaCars Fatih Karagümrük ile eşleşen Trabzonspor, sahasındaki ilk maçı 3-2 kazandı. İstanbul'da konuk olduğu rakibini ikinci yarıda Onuachu, Fountas ve Umut Bozok'un (2) attığı gollerle 4-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, adını finale yazdırdı.

Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşarak kupa için mücadele edecek.

Trabzonspor, 16. kez finalde

Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükseldi.

Trabzonspor, tarihinde daha önce mücadele ettiği 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaştı.

En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde 3. kez finale yükseldi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve değişen adıyla İstanbul Başakşehir'in başında 2 kez final oynayan Avcı, penaltılarda kupaları kaybetti.

Onuachu sakatlandı

Trabzonspor'un golcü futbolcuyu Paul Onuachu, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 54. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Nijeryalı santrfor, 3 dakika sonra Federico Ceccherini ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı.

Sağ dizinden sorun yaşayan Onuachu, yerini 60. dakikada Umut Bozok'a bıraktı. Umut, biri penaltıdan 2 gol atarak farklı galibiyete katkı verdi.

Tolunay Kafkas'tan Galatasaray maçı öncesi büyük rotasyon

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile yapacağı kritik müsabaka öncesi rotasyona gitti.

Kafkas, takımını yarı final maçına Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes ve Güven Yalçın 11'i ile çıkardı.

Tecrübeli teknik direktör, Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile yaptıkları maçta ilk 11'de görev verdiği kaleci Sirigu'nun yanı sıra Veseli, Can Keleş, Levent Mercan, Kourbelis, Koray Günter ve Marcao gibi önemli oyuncularını yedeğe çekti.

Ligde kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, 12 Mayıs Pazar günü lider Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor müsabakasının sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika

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