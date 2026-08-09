Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım - Son Dakika
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Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım

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Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu yayınladı. Videoda Trabzon kültürü ve futbolcu Salah'ın transfer hikayesi öne çıktı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

TRABZONSPOR'DAN SALAH İÇİN ÖZEL PAYLAŞIM

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için hazırladığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Bordo-mavili kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videoda, Karadenizli yaşlı bir kadının, rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi. 

Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım

TRABZONLU AİLEYE KONUK OLDU

Videoda Salah, kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk oldu. Karadenizli kadının Salah'ı elleriyle beslediği videoda, bölgenin misafirperverliğine de vurgu yapıldı. 

Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım

''RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ'' SÖZLERİNE GÖNDERME

Trabzonspor'un Salah transferi öncesinde sosyal medyada yıldız futbolcuyla ilgili "Rüyanızda görürsünüz" şeklinde yapılan yorumlara göndermede bulunan tanıtım videosu, kısa sürede ilgi gördü. Trabzonspor'un Trabzon kültürü ile Muhammed Salah'ın transferini bir araya getirdiği paylaşım, kısa zamanda on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım

Muhammed Salah, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Selim Selim:
    Bir FENERBAHÇE li olarak başarılar diliyorum 4 3 Yanıtla
  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    bence trabzonu onun üzerine yapın 6 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    bu cok iyiydi ha ha 2 0 Yanıtla
  • 61trabzon 61trabzon:
    dün tuvalet sırası yazan editör orda mısın 1 0 Yanıtla
  • kementayhan5252@gmail.com [email protected]:
    her şey para değil Salah gönülleri de fethettin tebrikler Trabzonspor Galatasaray lı olarak başarılar diliyorum umarım şampiyon da olur Avrupa da başarılı da olursunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım - Son Dakika
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