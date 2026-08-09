Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım
Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu yayınladı. Videoda Trabzon kültürü ve futbolcu Salah'ın transfer hikayesi öne çıktı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
TRABZONSPOR'DAN SALAH İÇİN ÖZEL PAYLAŞIM
Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için hazırladığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Bordo-mavili kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videoda, Karadenizli yaşlı bir kadının, rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.
TRABZONLU AİLEYE KONUK OLDU
Videoda Salah, kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk oldu. Karadenizli kadının Salah'ı elleriyle beslediği videoda, bölgenin misafirperverliğine de vurgu yapıldı.
''RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ'' SÖZLERİNE GÖNDERME
Trabzonspor'un Salah transferi öncesinde sosyal medyada yıldız futbolcuyla ilgili "Rüyanızda görürsünüz" şeklinde yapılan yorumlara göndermede bulunan tanıtım videosu, kısa sürede ilgi gördü. Trabzonspor'un Trabzon kültürü ile Muhammed Salah'ın transferini bir araya getirdiği paylaşım, kısa zamanda on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)