Transfer olacağı konuşulan Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken sipariş - Son Dakika
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Transfer olacağı konuşulan Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken sipariş

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Galatasaray'da iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceği iddia edilen Gabriel Sara ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun İstanbul'da yeni bir eve taşındığı ve mobilya siparişi verdiği belirtildi. Bu gelişme, Sara'nın en az bir sezon daha Galatasaray'da kalacağı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'da iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceği iddia edilen Gabriel Sara ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun İstanbul'da yeni bir eve taşındığı ve mobilya siparişi verdiği belirtildi. Bu gelişme, Sara'nın en az bir sezon daha Galatasaray'da kalacağı şeklinde yorumlandı.

GALATASARAY'DA GÖZLER GİDECEK İSİMLERDE

Transfer dönemine durgun bir başlangıç yapan Galatasaray'da, Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu dışında henüz kadro hareketliliği yaşanmadı.

Transfer olacağı konuşulan Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken sipariş

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna dahil edeceği yeni isimler için takımdan ayrılacak futbolcuları da netleştirmek isterken Gabriel Sara cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkarılması beklenen Brezilyalı futbolcu, İstanbul'da en az bir sezon daha kalabileceğine yönelik önemli bir sinyal verdi.

LEEDS UNITED VE SUUDİ ARABİSTAN İDDİALARI

Transfer döneminde Gabriel Sara'nın adı Premier Lig ekibi Leeds United ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anıldı. Ancak Brezilyalı orta saha için şu ana kadar Galatasaray'ı tatmin eden bir teklif gelmediği belirtildi.

YENİ EVİNE MOBİLYA SİPARİŞİ VERDİ

HT Spor'un haberine göre Gabriel Sara, hakkındaki transfer iddialarına rağmen İstanbul'da yeni bir eve taşındı. Brezilyalı futbolcunun yeni dairesi için mobilya siparişleri de verdiği belirtildi. Sara'nın bu hamlesi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun en az bir sezon daha Galatasaray'da kalacağı yönünde önemli bir sinyal olarak yorumlandı.

Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer olacağı konuşulan Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken sipariş - Son Dakika

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