Trendyol 1. Lig 13. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol 1. Lig 13. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçları sona erdi, Kocaelispor liderliğini sürdürdü.

25.11.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

Sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor, 26 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sırada ise 25 puanla Bandırmaspor yer aldı.

Sonuçlar

Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: 2-2

Ankara Keçiörengücü- Manisa FK: 4-0

Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-4

Boluspor- Şanlıurfaspor: 1-0

Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: 1-0

Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-3

Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-2

Adanaspor- Sakaryaspor: 1-1

Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: 2-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR138231914526
2.TEKSÜT BANDIRMA SPOR137421912725
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK1373329141524
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK136431811722
5.ERZURUMSPOR FK137151811722
6.BOLUSPOR136341611521
7.AHLATCI ÇORUM FK135531614220
8.MKE ANKARAGÜCÜ136161813519
9.ESENLER EROKSPOR135352118318
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ134631715218
11.ŞANLIURFASPOR135352120118
12.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR135352019118
13.GENÇLERBİRLİĞİ135351112-118
14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL135351517-218
15.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR135261816217
16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ135261616017
17.AMED SPORTİF FAALİYETLER133641113-215
18.SAKARYASPOR133551619-314
19.ADANASPOR131571129-188
20.YENİ MALATYASPOR130013642-36-3
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

14. hafta maçları

Ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Koceli)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

1 Aralık Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)

Kaynak: AA

Maç Sonuçları, Puan Durumu, Trendyol, Futbol, Yaşam, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 13. Hafta Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
12:11 Hakkında tutuklama kararı verilen İsrail eski Savunma Bakanı Gallant ABD’ye gidiyor Hakkında tutuklama kararı verilen İsrail eski Savunma Bakanı Gallant ABD'ye gidiyor
09:45 Litvanya’da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 00:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig 13. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.