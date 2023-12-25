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Trendyol 1. Lig 17. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı. Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Eyüpspor ise Erzurumspor FK'yi 3-0 yendi. Puan durumu tablosuna göre lider Eyüpspor.

Trendyol 1. Lig 17. Hafta Sonuçları
25.12.2023 - 22:39,
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK konuk ettiği Boluspor'u 2-0, Eyüpspor ise ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.

Sonuçlar

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-2

Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1

Bodrum FK-Göztepe: 3-0

Teksüt Bandırmaspor- Adanaspor: 2-3

Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 2-1

Altay- Ankara Keçiörengücü: 2-1

Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: 2-0

Eyüpspor-Erzurumspor: 3-0

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR17140346153142
2.KOCAELİSPOR1710342920933
3.GÖZTEPE 17102526121432
4.SAKARYASPOR 1795328181032
5.BODRUM FK1785423131029
6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR178542315829
7.AHLATCI ÇORUM FK1783630181227
8.GENÇLERBİRLİĞİ177641919027
9.ÜMRANİYESPOR176471921-222
10.BOLUSPOR176471319-622
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ174762018219
12.ERZURUMSPOR FK174761720-319
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ175481522-719
14.ADANASPOR1761101625-919
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR173771123-1216
16.TUZLASPOR174491629-1316
17.BITEXEN GİRESUNSPOR1723121129-189
18.ALTAY1732121036-268

NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 17. Hafta Sonuçları - Son Dakika


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