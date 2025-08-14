Trendyol 1. Lig'de 3 ve 4. Haftalar Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 3 ve 4. haftaların maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2 haftanın müsabaka programı şöyle:
3. hafta
22 Ağustos Cuma:
21.30 Arca Çorum FK- SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)
23 Ağustos Cumartesi:
16.30 Bandırmaspor- Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)
21.30 Sipay Bodrum FK- Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler- Sivasspor (Diyarbakır)
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 İstanbulspor- Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
4. hafta
29 Ağustos Cuma:
19.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor (Van Atatürk)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadooğlu)
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
31 Ağustos Pazartesi:
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sivasspor (Pendik)
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)
21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Stat henüz açıklanmadı)
