Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler duyuruldu.
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri şöyle:
Yarın
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: Çağdaş Altay
20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler
2 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Mehmet Türkmen
3 Mart Pazartesi
16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Ozan Ergün
16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: Alper Akarsu
20.30 Göztepe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Başakşehir - Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig 26. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?