Trendyol Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor- Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 TÜMOSAN Konyaspor- Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor- Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük
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