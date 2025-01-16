Trendyol Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu

20. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Maç programı ve hakemler listesi yayımlandı.

16.01.2025 15:49
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor- Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 TÜMOSAN Konyaspor- Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor- Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu - Son Dakika

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