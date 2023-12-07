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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

07.12.2023 - 12:39,  Güncelleme: 13:02
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

YARDIMCILAR SESİGÜZEL VE KÖMÜRCÜOĞLU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

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Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika
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