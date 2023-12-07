Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.
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Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika