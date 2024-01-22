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Trendyol Süper Lig'in 22. Haftası Maç Programı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 22. Haftası Maç Programı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Ligde hafta içinde oynanacak maçların programı açıklandı. Yarın Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor maçları oynanacak. 24 Ocak Çarşamba günü ise MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor maçları gerçekleşecek. 25 Ocak Perşembe günü ise Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve Galatasaray-İstanbulspor maçları oynanacak.

Trendyol Süper Lig\'in 22. Haftası Maç Programı
22.01.2024 - 09:49,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Kasımpaşa (Pendik)

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 RAMS Başakşehir- Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray- İstanbulspor (RAMS Park)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 22. Haftası Maç Programı - Son Dakika
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