Trendyol Süper Lig\'in 35. Haftası Yarın Başlıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş- Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor- Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir- Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)