Trendyol Süper Lig'in 35. Haftası Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 35. Haftası Yarın Başlıyor

Trendyol Süper Lig\'in 35. Haftası Yarın Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, yarın MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçları oynanacak. Haftanın diğer maçları ise 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

02.05.2024 09:05
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş- Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor- Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir- Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 35. Haftası Yarın Başlıyor - Son Dakika

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