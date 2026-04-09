Trendyol Süper Lig statları havadan görüntülendi

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'in 68. sezonunda kullanılan 17 stat, havadan görüntülendi.

Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın maçlarını oynadığı söz konusu statlar, AA muhabirlerinin drone görüntüleriyle incelendi.

Ligde mücadelelere ev sahipliği yapan İstanbul'dan 7, Antalya'dan 2, Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep'ten ise 1'er stattan drone görüntüsü alındı.

En fazla seyirci kapasitesine sahip statlar

Atatürk Olimpiyat Stadı, Süper Lig'in en fazla seyirci kapasitesine sahip tesisi konumunda bulunuyor.

2002 yılından beri hizmet veren Atatürk Olimpiyat Stadı, 77 bin 563 seyirci kapasitesiyle Fatih Karagümrük'ün maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarını oynadığı 53 bin 978 kapasiteli RAMS Park ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla kapasiteye sahip ikinci stat olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Chobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip üçüncü stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, 47 bin 430 taraftarı ağırlayabiliyor.

En az seyirci kapasitesine sahip statlar

Antalya'daki Alanya Oba Stadı, Süper Lig'de en az kapasiteye sahip stat olarak öne çıkıyor.

2011 yılından beri Corendon Alanyaspor'un maçlarını oynadığı stadın 9 bin 727 seyirci kapasitesi bulunuyor.

Statlar ve kapasiteleri

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de maçların yapıldığı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde:

Takım Stat Kapasite Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat 77563 Galatasaray RAMS Park 53978 Fenerbahçe Chobani 47430 Beşiktaş Tüpraş 42684 Konyaspor MEDAŞ Konya Büyükşehir 41600 Trabzonspor Papara Park 41000 Kocaelispor Turka Araç Muayene Kocaeli 34829 Samsunspor Samsun Yeni 19 Mayıs 33303 Kayserispor RHG EnerTürk Enerji 31856 Gaziantep FK Gaziantep 30320 Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalya 29307 Göztepe ISONEM Park Gürsel Aksel 23376 Gençlerbirliği Eryaman 20000 RAMS Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17067 Çaykur Rizespor Çaykur Didi 14879 Kasımpaşa ile Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan 13797 Corendon Alanyaspor Alanya Oba 9727

