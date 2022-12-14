Rusya'da kadın taraftarın öptüğü TRT yorumcusu Tarık Üstün'ü Katar'da erkek taraftarlar rahatsız etti - Son Dakika
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Rusya'da kadın taraftarın öptüğü TRT yorumcusu Tarık Üstün'ü Katar'da erkek taraftarlar rahatsız etti

14.12.2022 22:48

TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndaki canlı yayını sırasında kadın futbolsever tarafından öpülmüştü. Katar'daki Dünya Kupası'nda Tarık Üstün'ü bu kez Katarlı erkek taraftarlar rahatsız etti. Sosyal medyaya düşen bu olay sonrası birbirinden komik paylaşımlar geldi.

2022 Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken ilginç olaylar yaşanmaya da devam ediyor. Dünya Kupası'ndaki maçlar için Katar'a giden TRT yorumcusu Tarık Üstün, yine taraftarlarla yaşadığı olayla gündeme geldi.

YİNE DÜNYA KUPASI

TRT yorumcusu Tarık Üstün, Rusya'daki Dünya Kupası'nda canlı yayın sırasında bir kadın taraftar tarafından öpülmüştü. Tarık Üstün'ün yayınını bu kez Katarlı futbolseverler ziyaret etti.

Sosyal medya yıkıldı! Rusya'da kadın taraftarın öptüğü TRT yorumcusu, Katar'da da tehlike atlattı

"CANLI YAYIN VAR KARDEŞİM"

Tarık Üstün ve Erbatur Ergenekon'un yorum yaptığı sırada Katarlı futbolseverler yayına girdi. Erbatur Ergenekon İngilizce ve Türkçe karışık, "Canlı yayın var kardeşim" diye uyardı. Tarık Üstün'ün Katarlı futbolseverle bakıştığı anlar da sosyal medyada mizah konusu oldu.

Sosyal medya yıkıldı! Rusya'da kadın taraftarın öptüğü TRT yorumcusu, Katar'da da tehlike atlattı

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Sosyal medya yıkıldı! TRT yorumcusunu Rusya'da kadın taraftar öpmüştü, Katar'da farklı bir tehlike atlattı
Sosyal medya yıkıldı! TRT yorumcusunu Rusya'da kadın taraftar öpmüştü, Katar'da farklı bir tehlike atlattı
Sosyal medya yıkıldı! TRT yorumcusunu Rusya'da kadın taraftar öpmüştü, Katar'da farklı bir tehlike atlattı
Sosyal medya yıkıldı! TRT yorumcusunu Rusya'da kadın taraftar öpmüştü, Katar'da farklı bir tehlike atlattı
Sosyal medya yıkıldı! TRT yorumcusunu Rusya'da kadın taraftar öpmüştü, Katar'da farklı bir tehlike atlattı
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Rusya, Katar, Trt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rusya'da kadın taraftarın öptüğü TRT yorumcusu Tarık Üstün'ü Katar'da erkek taraftarlar rahatsız etti - Son Dakika


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