Trump, Knicks Maçında Yuhalandı - Son Dakika
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BBC

Trump, Knicks Maçında Yuhalandı

09.06.2026 07:58
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Trump, NBA finalinde yuhalanarak izleyicilerin tepkisiyle karşılaştı. Güvenlik önlemleri arttı.

NBA final serisine katılan görevdeki ilk ABD başkanı olan Donald Trump, New York'taki New York Knicks - San Antonio Spurs maçının öncesinde yuhalandı.

Yedi maç üzerinden oynanan NBA finallerinin 3. maçını izlemek için salona gelen Trump, ABD ulusal marşı okunurken salondaki dev ekranda gösterildiğinde seyircilerin büyük bölümü tarafından uzun süre yuhalandı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve çok sayıda ünlü isim de seyirciler arasındaydı.

Olay, bir kamera Trump'ı salondaki büyük ekranlara yansıttığı sırada ve Trump selam verirken başladı.

New York'un Queens semtinde doğan Trump, ağırlıklı olarak Demokratları destekleyen eyalet halkıyla zorlu bir ilişkiye sahip.

Trump, torunu Kai Trump ve Knicks sahibi James Dolan'ın yanı sıra bazı kabine üyeleri ve özel temsilci Steve Witkoff'un da aralarında bulunduğu kalabalık bir ekiple birlikte maça katıldı.

Timothee Chalamet, Tina Fey, Tracy Morgan, Ben Stiller, Larry David, Spike Lee, Derek Jeter ve Eli Manning dahil olmak üzere birçok ünlü tribünlerde yer aldı.

Manhattan'da hayat durdu

Günün erken saatlerinde New Jersey'deki golf kulübünde bulunan Trump, Marine One helikopteriyle Manhattan'ın merkezine uçtu ve ardından konvoya katılarak salona ulaştı.

Trump'ın gelişiyle birlikte Madison Square Garden çevresindeki sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binlerce New York Polis Departmanı görevlisi ve yüzlerce Gizli Servis ajanı stadyum çevresinde görevlendirildi.

Tüm sokaklarda metal bariyerler kuruldu ve spor severler havaalanını andıran sıkı güvenlik kontrollerinden geçmek zorunda kaldı.

Final maçını yayınlayan bölgedeki barlar kazançlı bir gece olmasını bekliyordu ancak bariyerler yaya trafiğini engelledi ve birçok bar boş kaldı.

Knicks taraftarları ile işe gidip gelenler söz konusu önlemler nedeniyle yollarını bulmakta zorlandı.

Bir New Yorklu BBC'ye yoğun güvenliğin "Knicks'in havasını bozduğunu" söyledi.

Bu sezon Knicks için büyük bir geri dönüşü temsil ediyor; takım, ligin en kötü ekiplerinden biri olarak geçen onlarca yılın ardından 1999'dan bu yana ilk kez finallere çıktı.

Manhattan, turuncu ve mavi Knicks renklerine bürünmüş taraftarlarla doluydu. Birçok kişi maçı sokaklarda ve toplu izleme etkinliklerinde takip etti.

Popüler Bryant Park çevresindeki sokaklar, Madison Square Garden dışındaki bir etkinliğin Trump'ın katılımı nedeniyle iptal edilmesinin ardından düzenlenen toplu izleme etkinliğinde bir araya gelen taraftarlarla doldu.

Bryant Park yakınındaki sokaklarda insanlar Knicks her sayı attığında kutlamalar yaptı ve tezahüratta bulundu. Maç başlarken bazı taraftarların binalara bağlı iskelelere tırmandığı görüldü.

Bryant Park'ta maçı izleyen 44 yaşındaki bir taraftar, Knicks'in en son finallere çıktığı yıl olan ve bu yıl olduğu gibi San Antonio Spurs ile oynadıkları dönemde 17 yaşında olduğunu anlattı.

Trump'ın ziyaretinin yarattığı aksaklığın ise "çok sinir bozucu" olduğunu belirtti.

Ancak herkes Trump'a öfkeli değildi.

Knicks taraftarı 43 yaşındaki Anthony Pulley, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada aksamanın can sıkıcı olduğunu ancak Trump'ın maça gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Bence dışarıdaki tüm toplu izleme etkinliklerini etkiledi ama gelip bunun bir parçası olmak istemesi oldukça güzel."

Empire State Building'den One World Trade Center'a kadar gökdelenler Knicks'in takım renkleri olan turuncu ve maviyle aydınlatıldı.

Son iki maç gecesinde Knicks taraftarları, takımları Texas'taki rakiplerinin sahasında oynuyor olmasına rağmen, arenanın yakınındaki sokakları doldurdu. Taraftarların sokak lambalarına tırmanması, yiyecek arabalarının üzerine çıkması ve trafiği engellemesi nedeniyle onlarca kişi gözaltına alındı.

Birçok taraftar ilk iç saha maçına bilet alamadı; internet üzerinden yeniden satışa sunulan en ucuz biletler 10 bin doların üzerindeydi. Bazı biletlerin fiyatları 100 bin doların üzerine kadar çıkıyordu.

Sezon içerisinde de Knicks maçlarının biletleri zaten NBA'de en pahalı biletler arasında yer alıyor.

Belediye Başkanı Mamdani de gazetecilere maç bileti için yaklaşık 1000 dolar ödediğini söyledi.

Kaynak: BBC

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Kültür, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Trump, Knicks Maçında Yuhalandı - Son Dakika

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