Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile İtalyan ekibi Atalanta, Halil Umut Meler'in yönettiği maçta karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 ev sahibi takım kazanırken, Meler'in son dakikada verdiği karar müsabakaya damga vurdu.

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA PENALTIDAN

Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti. Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.

GASPERİNİ ÇILDIRDI, SAHAYI TERK ETTİ

Atalantalı oyuncular, Club Brugge'ün son dakikalarda kazandığı penaltı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu. Isak Hien ile Gustaf Nilsson arasındaki pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren Meler, itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi. Nilsson'un penaltı atışını ağlara göndermesi sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, çok sinirlendi ve son düdüğün çalmasını beklemeden direkt soyunma odasına gitti.

MAÇ SONRASINDA ETRAFINI SARDILAR

Maçın bitiş düdüğüyle beraber Atalanta futbolcu, Halil Umut Meler'in etrafını sararak tepki gösterdi. Diğer tarafta iki takım oyuncuları arasında da tansiyon yükseldi. Öte yandan Meler'in penaltı kararı özellikle İtalya ve dünyada gündeme oturdu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Halil Umut Meler'in bu kararı tepkileri de beraberinde getirdi. Eski İtalyan futbolcu Beppe Bergomi Sky Sports'taki yayında, "Pes ediyorum çocuklar, yeter artık bu futbol değil. Bu penaltı hakkında yorum yapmak içimden bile gelmiyor." yorumunda bulundu.

DE KATELAERE: KİMSE PENALTI DEMEZ

Maçın ardından Atalanta futbolcusu Charles De Ketelaere ise, "Uzaktaydım ama hakemin çok kibirli olduğunu gördüm. Konuşmadı ve herkese sarı kart gösterdi. 100 kişiye penaltı olup olmadığınız sorarsanız kimse evet demez. Hien öndeydi. Kimse o penaltıyı vermezdi. Son dakikada böyle kaybetmek acı veriyor. Bu adil değil" ifadelerini kullandı.

GASPERINI: PENALTI ÇALMA PEŞİNDE

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini de şunları söyledi;

"Artık herkesin fauller hakkında tamamen farklı bir fikri var. Elle oynamalar tartışma yaratıyor ancak bazen gerçekten zor oluyor. Asıl dram temaslar. Oyuncuların büyük çoğunluğu bağırıyor, çığlık atıyor. Herkes penaltı çalma peşinde. Futbol artık oyunla alakası olmayan bir yöne gidiyor. Artık kuralları bilmiyorum. Futbol bambaşka bir spora dönüşüyor."