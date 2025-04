Türk Güreşinde Jenerasyon Değişimi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türk güreşinde jenerasyon değişikliğinin yaşandığını, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ise toplam madalya sayısı bakımından başarılı geçtiğini söyledi.

Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'ndan 14 madalya ve 3 kupayla ayrıldı. Başkent Bratislava'daki organizasyonda üç kategoride de takım halinde derece elde eden milliler, 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı.

Şampiyonayı AA muhabirine değerlendiren Taha Akgül, "Öncelikle yeni yönetimin ilk büyükler Avrupa Şampiyonası olduğu için bizim adımıza çok kıymetliydi. Bizim için de tecrübeydi. Toplamda baktığımızda 14 madalya güzel bir başarı. Fakat 1 altın madalya çıktı. O anlamda biraz buruk bir sevinç oldu." dedi.

Akgül, 2 bronz madalya alan Serbest Güreş Milli Takımı'nın 10 sıkletin 9'unda puan topladığını ve Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Kadın takımımız 5 final müsabakası yaptı, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla Avrupa ikincisi oldu. İki final maçı yapan grekoromen güreşçilerimiz ise 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı ve takım halinde ikinci sırayı aldı. Genel itibarıyla güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Sporcularımızın durumunu gördük. Onlar benim arkadaşlarım, kardeşlerim. Onların ustalarıyım, onlarla çok ayrı bir bağımız var. Başkanları olarak ilk kez tribünden müsabakaları izlemek çok farklıymış, çok heyecanlıymış. Sporculuktaki gibi olmuyormuş. Önceden sadece kendi irademizle baş başaydık, kendi stresimizi yaşıyorduk ama orada tüm takımın stresini yaşadım. Gerçekten çok zordu."

"Jenerasyon değişimi yaşıyoruz"

Şampiyonluklarla dolu sporculuk kariyerini Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından noktalayan ve federasyon başkanı seçilen Akgül, "Yükümüz ağır, farkındayız ama inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Değişim süreçleri biraz sancılı olur. Bir jenerasyon değişimi yaşıyoruz. Rıza'nın (Kayaalp), benim ve Yasemin'in (Adar Yiğit) emekli olduğu yerde yeni şampiyonlara, yeni yüzlere, yeni starlara ihtiyacımız olacak. Bunu çıkarmak da biraz zaman istiyor." ifadelerini kullandı.

Akgül, altyapıya önem vereceklerini dile getirerek, "17-20 yaş aralığındaki çocuklarımızı olimpiyat seviyesine çıkarabilmemiz, sistemi oturtabilmemiz için bize biraz zaman tanınması gerekiyor. İnşallah zamanla o altyapıdaki alevlenmeyi tüm camiamız görecek." diye konuştu.

"Camiada birliktelik sağlandı"

Federasyon seçimi sonrası camiada birlikteliği sağladıklarının altını çizen Akgül, "Zaten şu anda çok büyük bir birliktelik içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, biliyorsunuz spordan, güreşten geliyor. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya müsabakaları yerinde takip etti. Onun da gelişiyle beraber altın madalyamız çıktı. Şu an çok güzel bir ortamımız var. Biz, birlik mesajı vermiştik. Hamdolsun o birliği sağladık. Tüm şampiyonlar, herkes el ele verdi. Camiamızı kalkındırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taha Akgül, Türk güreşinin geleceği için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle amacım, 3-4 yıllık altyapı yatırımlarıyla o canlanmayı, rekabeti sağlamak. Gelecek dönemlerde biz oluruz, olmayız... 'Taha başkanımızdan Allah razı olsun, onun da burada emeği vardı.' demeleri bize yeter. Amacım tamamen geleceğe yatırım yapmak. Avrupa Şampiyonası bitti. Başarılıyız, başarısızız tartışılır ki buradaki başarı geçmiş dönemdeki federasyonumuzun, hocalarımızın emeğiydi. Başarısız da olsak bize yazmayacaktı. Başarılı da olduk. Şu an bu başarıyı biz kabul edemeyiz. Biz neyi kabul ederiz? Birlikteliği sağladık. Çocuklarımızı motive bir şekilde müsabakalara götürdük. Bundan sonraki süreçte inşallah verdiğimiz emeğin meyvelerini almaya başlayacağız. Orada da başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Hedef, olimpiyat şampiyonluğu hasretini sonlandırmak

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda aldığı altın madalyayla Türkiye'ye güreşte son olimpiyat şampiyonluğunu kazandıran isim olan Taha Akgül, milli sporcuları Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlayacaklarını söyledi.

Güreşin, Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu vurgulayan Akgül, "2028 Olimpiyatları'nda da altın madalyaya adayız. Alabiliriz, iyi sporcularımız var. Biz onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz. Olmama ihtimalinin olduğunu da biliyoruz ama iyi sporcularımız var. Özellikle grekoromen ve kadın güreşinde çok iyiyiz. Biz, altın madalyaya her zaman adayız. Olimpiyatlarda 41 altın madalyanın 29'u güreşten gelmiş. Güreş, tarih boyunca en fazla altın madalya çıkarmış branşımız." görüşünü paylaştı.

Yasemin, Türk güreşine katkı vermeye devam edecek

Kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasemin Adar Yiğit'in mindere veda ettiğini hatırlatan Akgül, Türk sporuna hizmetlerinden dolayı "ilklerin kadını"na teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Çok duygusal bir şekilde veda oldu. Kadın güreşinin ivme yakalamasında çok büyük emekleri var. Şu anki jenerasyon tamamen Yasemin'in o verdiği motivasyon sayesinde oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hakkını helal etsin. Güreş camiası olarak hakkımız varsa ona hakkımızı helal ediyoruz. Yasemin ile inşallah bundan sonraki süreçte de beraber olacağız. Yönetimimize inşallah katkı verecek. Yönetimimizde olmayabilir ama dışarıdan inşallah kadın güreşinde söz sahibi olacak ve bize katkı verecek. Kendisine zaten her zaman kadın güreşiyle alakalı görüşlerini soruyoruz. Biz hep sora sora, danışa danışa yapıyoruz. Rıza kardeşimizin de grekoromen güreşte çok tecrübesi var, ona danışıyoruz. Tüm şampiyonlar, camia olarak beraber bir yükün altına girdik, inşallah beraber çıkacağız."

"Federasyon olarak Rıza'nın arkasındayız"

Akgül, 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu ve 3 olimpiyat madalyası bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıl men cezası almasıyla ilgili soruya "Rıza kardeşimizin sınavı ağır. Başına böyle bir kaza geldi. Gerçekten bir kaza, talihsizlik. Ona çok üzülüyorum. Empati yapıyorum. Bir sporcunun başına gelebilecek en talihsiz olay başına geldi. Bizler o kadar hassasız ki bir aspirin dahi içtiğimizde bunu araştırıyoruz, kutusuna, içeriğine bakıyoruz. Rıza kardeşimin yaşadığı talihsizlik için çok üzgünüz. Şu an Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki (CAS) itiraz süreci devam ediyor. Rıza kardeşim, avukatlarla beraber istişarelerini devam ettiriyor. Bizler de federasyon olarak her türlü arkasındayız." yanıtını verdi.

Rıza ile beraber yola çıktıklarına dikkati çeken Akgül, "Şimdi de beraberiz. O bana her türlü destek oldu. Biz de şimdi ona destek olmak zorundayız. Yanıt olumlu da olumsuz da olsa bu Rıza'nın geçmişteki şampiyonluklarının hiçbirini hiç edemez. O bizlerin en önemli, en büyük şampiyonlarından, efsanelerinden biri olarak kalmaya devam edecek. İnşallah, biz de onu gururla gençliğimize hizmet etmesi için yanımızdan inşallah ayırmayacağız. İnşallah, federasyonda da hep beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

"Rekabet adaletsiz olmaya başladı"

Taha Akgül, Rusya'nın organizasyonlara katılamamasından dolayı özellikle Dağıstan asıllı sporcuların Avrupa ülkelerine transfer olduğunu ve bu durumun serbest stilde rekabeti zorlaştırdığını dile getirdi.

"Serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu" ünvanının sahibi Akgül, kendisinin de güreşi bırakmasının etkisiyle Türkiye'nin 2010'dan sonra ilk kez bu kategoride Avrupa şampiyonu çıkaramamasına ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı:

"2011'de Fatih (Çakıroğlu) ağabey altın madalya almıştı. Daha sonra bayrağı ben devraldıktan sonra 11 Avrupa şampiyonluğu kazandım. Serbestte rekabet açısından durum zorlaştı. Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsi Dağıstanlı sporcu transfer etti. Sporcularımız, abartmıyorum 8 Dağıstanlı yani Rus sporcuyla mücadele ediyor. Rekabet adaletsiz olmaya başladı. Avrupa Güreş Birliği bunu yavaş yavaş görmeye başladı. Sanki bir Rusya şampiyonası gibi müsabakalar yapılır hale geldi. Bana göre çok da etik değil. Yani sağlıklı da değil. Şu anda özgün milletiyle yarışan ender ülkelerden biriyiz. Biz, kendi evlatlarımızla yarışacağız. Onlara güveniyoruz. Serbest takıma da güveniyoruz. İşimiz zor, biliyoruz ama onları öyle bir çalıştıracağız, motive edeceğiz ki... Sporcularımızın, Dağıstanlı güreşçilerden eksiği yok, fazlası var. Çünkü biz Türk'üz. Türk her zaman güçlüdür, hazırdır, savaşçıdır. İnşallah kendi evlatlarımızla o Dağıstanlıları da Rusları da yeneceğiz. Allah'ın izniyle şampiyon da olacağız."