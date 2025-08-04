Türk Takımlarının Kura Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları bugün çekilecek. Kura çekiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası TSİ 13.00'te başlayacak.

Avrupa macerasına play-off turundan başlayacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise Türkiye saatiyel 14.00'te yapılacak.

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Kupa takvimi nasıl işleyecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunda üçüncü eleme turu maçları 5/6 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.

Devler liginde Play-Off turu maçları 19-20 ve 26-27 Ağustos'ta oynanacak. Lig aşamasının ilk maçları ise 16–18 Eylül'de gerçekleşecek.

Final ise 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunda ikinci eleme turu maçları 24-31 Temmuz'da; üçüncü eleme turu maçları 7-14 Ağustos'ta; Play-off turu ise 21-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Ligin grup aşaması ise 24-25 Eylül'de başlayacak.

Turnuvanın finaline ise 20 Mayıs 2026'da İstanbul ev sahipliği yapacak. Final maçı için Beşiktaş Tüpraş Stadyumu kapılarını açacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu 3. Eleme Turu maçları 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak. Takımlar Play-off Turu için 21-28 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

Lig aşaması ise 2 Ekim'de başlayacak.

Turnuva finaline ise 27 Mayıs 2026'da Almanya'nın Leipzig kenti ev sahipliği yapacak.