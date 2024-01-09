 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen maçlar yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen maçlar yarın başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, yarın oynanacak maçlar şunlardır: Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Trabzonspor-Hakkarigücüspor, Beşiktaş United Payment-Karadeniz Ereğli Belediyespor, Beylerbeyi-ALG Spor, Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor, Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor. 11 Ocak Perşembe günü ise Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde ertelenen maçlar yarın başlıyor
09.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 14:03
Abone Ol

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta programı şöyle:

Yarın:

12.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Trabzonspor-Hakkarigücüspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

13.00 Beşiktaş United Payment- Karadeniz Ereğli Belediyespor (İBB GOB Halit Kıvanç)

14.00 Beylerbeyi-ALG Spor (Beylerbeyi 75. yıl)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

11 Ocak Perşembe:

13.00 Ataşehir Belediyespor- Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatih Karagümrük, Türkiye, Futbol, Fatih, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen maçlar yarın başlıyor - Son Dakika


14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen maçlar yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement