Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta programı şöyle:
Yarın:
12.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Fatih Mimar Sinan)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 Trabzonspor-Hakkarigücüspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
13.00 Beşiktaş United Payment- Karadeniz Ereğli Belediyespor (İBB GOB Halit Kıvanç)
14.00 Beylerbeyi-ALG Spor (Beylerbeyi 75. yıl)
14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
11 Ocak Perşembe:
13.00 Ataşehir Belediyespor- Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)
Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen maçlar yarın başlıyor - Son Dakika