Kadın Futbol Süper Ligi ve 2. Lig'de 2021-2022 sezonu tescil edildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ve Kadınlar 2. Ligi'nde 2021-2022 sezonu müsabakalarının sonuçları tescil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi müsabakaları sonucunda şampiyon olan ALG Spor Kulübü, yeni sezonda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye de hak kazandı.

Süper Lig play-out müsabakaları sonucunda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor, Bitexen Sivasspor Kadın Futbol Takımı ve Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar 1. Ligi'ne düştü.

Kadınlar 2. Ligi'nde 2021-2022 sezonunda, 4 grupta çift devreli lig usulüne göre oynatılan müsabakalar sonucunda şampiyon belirlenmeden grupları ilk iki sırada tamamlayan Gaziantep Asya Spor, Nuh Spor, Ünye Gücü Futbol Kulübü, Giresun Sanayispor, Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü, Soma Zafer Spor ve Gençlik, Bağcılar Evren Spor, Sakarya Kadın Futbol Kulübü ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Birfen Koleji Hatay Defne Spor ve Pendik Çamlık Spor Kulübünün bir üst lige çıkmaya hak kazanmasına ve 2022-2023 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmelerine karar verildi.

TFF ayrıca internet sitesinden, kadın futbol liglerinde 2022-2023 sezonunda uyulacak genel esasları da yayımladı.