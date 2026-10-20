Türkiye, 2028 Olimpiyatları'na pist ve yol bisikletinde de kota hedefliyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda hem pist hem de yol bisikletinde kota almayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin bisiklet sporuna ilişkin çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Müftüoğlu, bu sezon önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını, uluslararası müsabakalarda tarihi başarılara imza attıklarını ve olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Sezona Türkiye'de ilk kez düzenlenen 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası ile başladıklarını hatırlatan Müftüoğlu, şubat ayında Konya Olimpik Velodromu'nda gerçekleştirilen organizasyonun Türk bisikleti açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bisiklet turizmi kapsamında Antalya, Alanya ve Akdeniz Bölgesi'nde önemli organizasyonlar düzenlediklerini dile getiren Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Uluslararası alanda elde edilen madalyaların kendilerini gururlandırdığını aktaran Müftüoğlu, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinin ardından masterlarda da dünya şampiyonası madalyası kazanılmasının sezonun öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldığını bildirdi.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılım hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Müftüoğlu, "Kalifikasyonları geçtik, uzun zamandır katılamadığımız dünya şampiyonasına Çin'de bu hafta Ramazan Yılmaz'la katılıyoruz. Olimpiyat hedefi ve olimpiyat kotası bu dünya şampiyonasıyla başlıyor. Olimpiyat kotası alabilmek için de bu şampiyonalara katılmak gerekiyor. Biz bunun ilk ayağını başardık." diye konuştu.

"Los Angeles'ta ilk defa velodromda olimpiyata gitme hedefi"

Olimpiyatlara katılımın Türk bisikleti için önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, "Bir yıl sonra inşallah olimpiyata giden, 1976'dan sonraki kalifikasyonlardan sonraki ilk sporcumuz olarak, ilk federasyon olarak tekrar önemli bir başarı elde etmek istiyoruz. Bununla ilgili tüm çalışmalarımızın hepsi planlı bir şekilde gidiyor. Bir aksama yok." dedi.

Müftüoğlu, pist bisikletinin yanı sıra yol bisikletinde de olimpiyat kotası almak istediklerine değinerek, "Şu anda biliyorsunuz 2027 yılı, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için çok önemli. Önümüzdeki yıl da yol bisikletinde kalifikasyonlar var. Büyük bir çaba içerisinde tekrar yol bisikletinde de olimpiyata gitmek istiyoruz. Los Angeles'ta ilk defa velodromda olimpiyata gitme hedefinin heyecanını yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Konya Olimpik Velodromu, Türk bisikletinin önünü açtı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın, Konya Olimpik Velodromu'nun Türk bisikletine kazandırdığı imkanları ortaya koyduğunu vurgulayan Müftüoğlu, daha önce velodrom bulunmadığı için yurt dışında kamp ve organizasyonlar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Artık ülkemizde velodrom var. Bu velodromu ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın idarelerinde bu madalyaları aldık. Kendisine teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Ramazan Yılmaz'ın Avrupa şampiyonasında elde ettiği tarihi madalyaya dikkati çeken Müftüoğlu, alt yaş kategorilerinden gelen sporcularla birlikte bu alandaki başarıları artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk bisikletinin uluslararası rekabet gücünü artırmak açısından profesyonel takım yapılanmasının da önemli olduğunu kaydeden Müftüoğlu, Türkiye'de farklı yapılarda faaliyet gösteren 4 kontinental profesyonel takım bulunduğunu bildirdi.

Bu sayıyı artırmak istediklerini dile getiren Müftüoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın bisiklet sporuna önemli destek verdiğini, Ramazan Yılmaz'ın da Konya Büyükşehir Belediyesinin sporcusu olduğunu belirtti.

2027 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Ankara'da sona erecek

Türkiye'nin en önemli uluslararası spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun gelecek yılki güzergahı üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Müftüoğlu, turun Ankara'da sona ereceğini söyledi.

2026 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ödül töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gelecek yıl yeniden buluşma temennisinde bulunduğunu hatırlatan Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bu sene de Ankara'da bitireceğiz. Onunla ilgili parkur çalışmasını belli bir noktaya getirdik. Sanıyorum bu ay içinde parkur eksiklerini tamamladıktan sonra açıklayacağız. Ama Ankara'da bitecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türkiye'nin tanıtımına ve bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağladığını dile getiren Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Bisikletin yalnızca profesyonel sporcuların değil, farklı yaş gruplarından insanların da yaşamının parçası haline gelmesini istiyoruz. Gran Fondo'da biliyorsunuz tabana yayılmayla ilgili, yani orta yaşlıları bisiklete bindirme ya da amatörleri bisiklete bindirme konusunda çok önemli organizasyonlar yapıyoruz. Alanya, Antalya ve Muğla, İzmir, buralar bisiklet turizmi için çok önemli. İzmir'de de çok büyük yatırımlar yapılıyor."

Avrupa bisiklet rotaları ağı EuroVelo kapsamında yürütülen çalışmaların önemine de değinen Müftüoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, bisiklet turizminin dünyadaki pastasından bizim de pay almamızla ilgili hedefler doğrultusunda büyük bir çaba içerisinde. Biz de bu hedef doğrultusunda ve spor turizminin ülkede çok daha ileri gitmesi için Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın idarelerinde bunları yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.