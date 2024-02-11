Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda 18 madalya kazandı

Türkiye, 28'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da düzenlendi. 10 Şubat'ta düzenlenen şampiyonada 21 ülkeden 239 sporcu mücadele etti. Şampiyonada kadınlarda Romanya; 3 altın, 1 gümüş madalya ile ilk sırada yer aldı. Arnavutluk, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2'nci olurken, Türkiye 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü tamamladı.
ERKEKLERDE İLK SIRA TÜRKİYE'NİN
Erkeklerde ilk sırayı Türkiye aldı. Milli atletler; 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak ilk sıranın sahibi oldu. Slovenya 2 altın, 1 gümüş madalya ile ikinci olurken, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Yunanistan ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Türkiye adına madalya kazanan sporcular şöyle:
ALTIN MADALYA KAZANAN SPORCULAR:
4X400M KADIN MİLLİ TAKIMI: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros ve Eda Nur Tulum
ÜÇ ADIM ATLAMA: Can Özüpek
400M: Berke Akçam (U23 Türkiye rekoru)
800M: Ömer Faruk Bozdağ (Büyükler ve U23 Türkiye rekorları)
4X400M ERKEK BAYRAK TAKIMI: Yağız Canlı, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya ve Berke Akçam
GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN SPORCULAR:
60M ENGELİ: Mikdat Sevler
1500M: Mehmet Çelik
60M: Ertan Özkan
ÜÇ ADIM ATLAMA: Gizem Akgöz
1500M: Burcu Subatan
3000M: Pelinsu Şahin
GÜLLE ATMA: Emel Dereli
400M: Edanur Tulum
BRONZ MADALYA KAZANAN SPORCULAR:
60M: Simay Özçiftçi
400M: Sıla Koloğlu
60M: Aykut Ay
800M: Salih Teksöz
1500M: Abdurrahman Gediklioğlu
Öte yandan 800m kadınlar 4'üncü olan Dilek Kocak, U20 Türkiye rekoru kırdı.
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