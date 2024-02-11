Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda 18 madalya kazandı

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 28'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak toplamda 18 madalya elde etti. Kadınlarda Romanya birinci olurken, erkeklerde Türkiye birinci sırayı aldı. Türk sporcuların kazandığı altın madalyalar arasında 4x400m kadın milli takımı, üç adım atlama, 400m ve 800m gibi branşlarda rekorlar da bulunuyor.

11.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:02
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Türkiye, 28'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da düzenlendi. 10 Şubat'ta düzenlenen şampiyonada 21 ülkeden 239 sporcu mücadele etti. Şampiyonada kadınlarda Romanya; 3 altın, 1 gümüş madalya ile ilk sırada yer aldı. Arnavutluk, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2'nci olurken, Türkiye 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü tamamladı.

ERKEKLERDE İLK SIRA TÜRKİYE'NİN

Erkeklerde ilk sırayı Türkiye aldı. Milli atletler; 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak ilk sıranın sahibi oldu. Slovenya 2 altın, 1 gümüş madalya ile ikinci olurken, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Yunanistan ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye adına madalya kazanan sporcular şöyle:

ALTIN MADALYA KAZANAN SPORCULAR:

4X400M KADIN MİLLİ TAKIMI: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros ve Eda Nur Tulum

ÜÇ ADIM ATLAMA:  Can Özüpek

400M: Berke Akçam (U23 Türkiye rekoru)

800M: Ömer Faruk Bozdağ (Büyükler ve U23 Türkiye rekorları)

4X400M ERKEK BAYRAK TAKIMI:  Yağız Canlı, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya ve  Berke Akçam

GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN SPORCULAR:

60M ENGELİ: Mikdat Sevler

1500M: Mehmet Çelik

60M: Ertan Özkan

ÜÇ ADIM ATLAMA: Gizem Akgöz

1500M: Burcu Subatan

3000M: Pelinsu Şahin

GÜLLE ATMA: Emel Dereli

400M: Edanur Tulum

BRONZ MADALYA KAZANAN SPORCULAR:

60M: Simay Özçiftçi

400M: Sıla Koloğlu

60M: Aykut Ay

800M: Salih Teksöz

1500M: Abdurrahman Gediklioğlu

Öte yandan 800m kadınlar 4'üncü olan Dilek Kocak, U20 Türkiye rekoru kırdı.

Kaynak: DHA

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