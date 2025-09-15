Türkiye Basketbol Takımı EuroBasket'te Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak, gümüş madalya kazandı.
Saat 13.50'de Avrupa ikincisi Ay-yıldızlılar, yurda dönecek.
SÜPER LİG
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
RAMS BAŞAKŞEHİR
11.00 Turuncu-lacivertli ekipte, yeni teknik direktör Nuri Şahin için başkan Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecek.
GALATASARAY
-Sarı-kırmızılı takım, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
-Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
1'İNCİ LİG
20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor
VOLEYBOL
05.30 Filenin Efeleri, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
BASKETBOL
- Hazırlık maçı
18.00 CSKA Moskova- Beşiktaş GAİN
