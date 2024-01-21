 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen yarışlarda büyük erkeklerde Mustafa Ayyorkun birinci oldu. Büyük kadınlarda ise Azize Bekar birinciliği elde etti. Genç erkeklerde Emre Kaplan, genç kadınlarda Hatice Buse Ertekin birinci oldu.

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Tamamlandı
21.01.2024 - 17:35,
Abone Ol

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Alanya Öğretmenevi önünde startı verilen kriteryum yarışlarında, genç kadınlarda 20, genç erkekler ve büyük kadınlarda 30, büyük erkeklerde ise 40 kilometrede sporcular pedal çevirdi.

Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı kriteryum yarışlarında büyük erkeklerde Spor Toto Spor Kulübünden Mustafa Ayyorkun birinci, aynı kulüpten Tahir Buğra Yiğit ikinci, Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Samet Bulut üçüncü oldu.

Büyük kadınlarda ise Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Azize Bekar birinciliği, Sivas Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü'nden Semanur Kiriş ikinciliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Esra Nur Gökçek üçüncülüğü elde etti.

Genç erkeklerde birinci Ankara Kıbrıs Bisiklet Spor Kulübünden Emre Kaplan, ikinci Torku Şeker Kulübünden Haktan Ramazan Sayan, üçüncü ise Taşkent Spor Kulübü'nden Mehmet Emin Çiçek oldu.

Genç kadınlarda da Pamukkale Atletik Spor Kulübünden Hatice Buse Ertekin birinci, Aktif Spor Kulübünden Kezban Öztürk ikinci oldu. Duru Bulgur Performans Spor Kulübünden Esma Duman üçüncülüğü elde etti.

Federasyon yetkilileri, düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Tamamlandı - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:51:18. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement