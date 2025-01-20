Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Devam Ediyor

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya\'da Devam Ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da 495 sporcunun katılımıyla sürüyor. Yarışmalar, U15'ten 60-65 yaş grubuna kadar geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor.

20.01.2025 15:53  Güncelleme: 16:03
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Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap yarışları Alanya'da devam ediyor

Alkın BİRİCİK/ ALANYA(Antalya), – Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ikinci günü, Alanya'da büyük bir heyecanla devam ediyor. Organizasyon, 495 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.

Dün, Yeşilöz Mahallesi'nde bireysel zamana karşı yarışlarla başlayan organizasyonda, sporcular performanslarını 6 kilometreden 20 kilometreye kadar değişen mesafelerde sergiledi. Bugün ise Alanya Gençlik Merkezi önünden yol yarışlarının startı verildi. U15, U17, U19 ve Büyük Kadınlar kategorilerinde yarışan sporcular, farklı etaplarda kıyasıya rekabet etti. Günün en uzun etabı olan 74 kilometrelik parkur, hem Büyük Kadınlar hem de Genç Kadınlar (U19) kategorilerinde düzenlendi.

'GENİŞ YAŞ GRUBUNDAN KATILIM'

Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun faaliyet takviminde yer alan bu önemli etkinliğimiz dün başladı. Bugün de yol yarışlarıyla devam ediyoruz. Yarışlarda U15'ten 60-65 yaş grubuna kadar geniş bir katılım var. 495 sporcumuzun mücadele ettiği bu organizasyonun kazasız ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.

4 GÜN BOYUNCA HEYECAN DEVAM EDECEK

Yarışların üçüncü günü yarın gerçekleştirilecek. Yol yarışlarında, sporcular 31 kilometreden 74 kilometreye kadar değişen mesafelerde pedal çevirecek. Organizasyon, 22 Ocak Çarşamba günü Alanya Öğretmenevi önünde yapılacak kriterium etabı ile sona erecek. Kriterium yarışlarında, sporcular 1,7 kilometrelik turlar üzerinden belirlenen mesafelerde yarışacak.

ÖDÜL TÖRENİ, YAĞIŞ HALİNDE İÇ MEKANA ALINACAK

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara bireysel etap madalyaları, takım klasman kupaları ve genel klasman mayoları takdim edilecek. Ödül töreni, Çarşamba günü Alanya Öğretmenevi önünde yapılacak. Yağış olması durumunda ise tören, Alanya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

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