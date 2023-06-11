Lig ikincisi Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası 2023-24 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar da belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gruplara kalabilmek için 3 tur atlamak zorunda.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, lig 3'üncüsü Beşiktaş, ve lig 4'üncüsü Adana Demirspor, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
İşte gelecek sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlar;
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Son Dakika › Spor › Avrupa kupalarına gidecek temsilcilerimiz belli oldu! 4 takımımız 2 farklı turnuvada mücadele edecek - Son Dakika