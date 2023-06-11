Avrupa kupalarına gidecek temsilcilerimiz belli oldu! 4 takımımız 2 farklı turnuvada mücadele edecek - Son Dakika
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Avrupa kupalarına gidecek temsilcilerimiz belli oldu! 4 takımımız 2 farklı turnuvada mücadele edecek

11.06.2023 23:24

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte 2023-24 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi'ne katılacaklar.

Lig ikincisi Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası 2023-24 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar da belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gruplara kalabilmek için 3 tur atlamak zorunda.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Tam 4 takım gönderiyoruz! İşte gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR KONFERANS LİGİ'NE

Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, lig 3'üncüsü Beşiktaş, ve lig 4'üncüsü Adana Demirspor, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Tam 4 takım gönderiyoruz! İşte gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz

İşte gelecek sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlar;

UEFA Şampiyonlar Ligi

  • Galatasaray

UEFA Avrupa Konferans Ligi

  • Fenerbahçe
  • Beşiktaş
  • Adana Demirspor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa kupalarına gidecek temsilcilerimiz belli oldu! 4 takımımız 2 farklı turnuvada mücadele edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa kupalarına gidecek temsilcilerimiz belli oldu! 4 takımımız 2 farklı turnuvada mücadele edecek - Son Dakika
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