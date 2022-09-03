Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali Antalya'da başladı

Golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının desteklenmesi, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmaları ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuva, yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. ve son ayağı Antalya 'da başladı.

Kaynak: AA

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