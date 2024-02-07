Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin, "Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak. 2021 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Türk güreşi, altın madalya alamamıştı. Burada bunu almak istiyoruz." dedi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren Kadın Güreş Milli Takımı, teknik heyet gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.
Kampta bulunan teknik heyet ve sporcuları ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, güreşçilerle birlikte antrenman yaptı.
Şeref Eroğlu, AA muhabirine, geride kalan 2,5 yılın hızlı, heyecanlı ve adrenalin dolu geçtiğini vurgulayarak, Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kaldığını söyledi.
Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nın grekoromen stildeki müsabakalarla başlayacağına değinen Eroğlu, daha sonra kadınların ve erkekler serbest stildeki sporcuların mindere çıkacağını belirtti.
Eroğlu, aralık ayından beri kamplar yaptıklarını, güzel bir hazırlık dönemi olduğunu dile getirerek, "Ama bu Avrupa Şampiyonası bizim için araç, amaç değil onu söyleyelim çünkü Avrupa Şampiyonası'nda kota yok. Ben de şampiyonları serbest bıraktım ama onlar 'Başkanım güreşelim, bir moralimiz yerine gelsin. Ondan sonra da olimpiyat serüvenine devam edelim.' dedi. Çocuklarımız madalyayla moral kazanmak istiyor." diye konuştu.
"Sporcularımız bütün enerjilerini, varlıklarını kamplarda ortaya koyuyor"
Nisanın ilk haftasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olacaklarını söyleyen Eroğlu, "Türk yurdunda olacağız. Avrupa kalifikasyon turnuvamız orada. Orada olimpik sıklette final yapanlar, olimpiyata katılmayı hak edecek. Yasemin şampiyon da orayı bekliyor. Ondan sonra da 9-11 Mayıs tarihlerinde dünya kalifikasyon turnuvası, 36 kotanın dağıtıldığı maçlar İstanbul'da olacak. Türkiye ile olimpiyat serüveni başlamış olacak. Olimpiyata katılacak sporcular orada açıklanacak." ifadelerini kullandı.
Eroğlu, 26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Meşale yanıyor. Güreşçilerimiz, 5 Ağustos tarihinde mindere çıkacak. Zor bir yolculuk olacak. Meşakkatli olacak. Gerçekten yüreklerin çarpıştığı, çalışanların, emek verenlerin, pes etmeyenlerin, sabredenlerin, terleyenlerin ödülünün dağıtıldığı bir olimpiyat yeri olacak. Başarı pes etmeyenlerin, yılmayanların, geri adım atmayanların ödülü. Sporcularımız bütün enerjilerini, varlıklarını kamplarda ortaya koyuyor. Bu Olimpiyat Oyunları'nda biz diyoruz ki Türk güreşi olarak yeni bir hikaye yazalım. Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak. 2021 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Türk güreşi, altın madalya alamamıştı. Burada bunu almak istiyoruz."
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