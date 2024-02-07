Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almayı hedeflediklerini belirtti. Eroğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Kadın Güreş Milli Takımı'nı ziyaret ederek sporcularla birlikte antrenman yaptı. Avrupa Şampiyonası'nın ardından Azerbaycan'da yapılacak kalifikasyon turnuvası ve İstanbul'da düzenlenecek dünya kalifikasyon turnuvasıyla olimpiyat serüveninin başlayacağını ifade eden Eroğlu, Türk güreşinin 2021 Olimpiyatları'nda altın madalya alamamasının ardından 2024 Olimpiyatları'nda bu başarıyı elde etmek istediklerini söyledi.

07.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin, "Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak. 2021 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Türk güreşi, altın madalya alamamıştı. Burada bunu almak istiyoruz." dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren Kadın Güreş Milli Takımı, teknik heyet gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Kampta bulunan teknik heyet ve sporcuları ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, güreşçilerle birlikte antrenman yaptı.

Şeref Eroğlu, AA muhabirine, geride kalan 2,5 yılın hızlı, heyecanlı ve adrenalin dolu geçtiğini vurgulayarak, Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kaldığını söyledi.

Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nın grekoromen stildeki müsabakalarla başlayacağına değinen Eroğlu, daha sonra kadınların ve erkekler serbest stildeki sporcuların mindere çıkacağını belirtti.

Eroğlu, aralık ayından beri kamplar yaptıklarını, güzel bir hazırlık dönemi olduğunu dile getirerek, "Ama bu Avrupa Şampiyonası bizim için araç, amaç değil onu söyleyelim çünkü Avrupa Şampiyonası'nda kota yok. Ben de şampiyonları serbest bıraktım ama onlar 'Başkanım güreşelim, bir moralimiz yerine gelsin. Ondan sonra da olimpiyat serüvenine devam edelim.' dedi. Çocuklarımız madalyayla moral kazanmak istiyor." diye konuştu.

"Sporcularımız bütün enerjilerini, varlıklarını kamplarda ortaya koyuyor"

Nisanın ilk haftasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olacaklarını söyleyen Eroğlu, "Türk yurdunda olacağız. Avrupa kalifikasyon turnuvamız orada. Orada olimpik sıklette final yapanlar, olimpiyata katılmayı hak edecek. Yasemin şampiyon da orayı bekliyor. Ondan sonra da 9-11 Mayıs tarihlerinde dünya kalifikasyon turnuvası, 36 kotanın dağıtıldığı maçlar İstanbul'da olacak. Türkiye ile olimpiyat serüveni başlamış olacak. Olimpiyata katılacak sporcular orada açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, 26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Meşale yanıyor. Güreşçilerimiz, 5 Ağustos tarihinde mindere çıkacak. Zor bir yolculuk olacak. Meşakkatli olacak. Gerçekten yüreklerin çarpıştığı, çalışanların, emek verenlerin, pes etmeyenlerin, sabredenlerin, terleyenlerin ödülünün dağıtıldığı bir olimpiyat yeri olacak. Başarı pes etmeyenlerin, yılmayanların, geri adım atmayanların ödülü. Sporcularımız bütün enerjilerini, varlıklarını kamplarda ortaya koyuyor. Bu Olimpiyat Oyunları'nda biz diyoruz ki Türk güreşi olarak yeni bir hikaye yazalım. Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak. 2021 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Türk güreşi, altın madalya alamamıştı. Burada bunu almak istiyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin'in Ankara ziyareti ertelendi
    00:38 Putin'in Ankara ziyareti ertelendi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.

  • Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
    07 Şub Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı
    07 Şub Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

    Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.

  • ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast
    07 Şub ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    07 Şub Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    07 Şub Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    07 Şub İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    07 Şub Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Paris Olimpiyatları, Şeref Eroğlu, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 01:56:14. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Olimpiyat altın madalyası benim ve federasyonum için çok anlamlı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement