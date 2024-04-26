Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, pazar günü koşulacak

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Dünyanın en iyi 11, Avrupa'nın da 4 'Gold Label' yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K kategorilerinde koşulacak.
72 farklı ülkeden katılımın olduğu maratonu, toplam 14 bin kişinin bitirmesi bekleniyor. Maratonda 21'i kadın 68 elit atlet, birincilik için yarışacak.
Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru unvanına sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda "En Hızlı Yarı" sloganıyla koşulacak. 2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1: 04: 02'lik dereceyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken organizasyon, Türkiye'de 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da adını tarihe yazdıracak. Maratona, 16-18 yaş arası yaklaşık 2 bin koşucu katılacak.
Türkiye şampiyonluğu ve olimpiyata kota
Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası'nı da içeriyor. Yarışta birinci olacak erkek ve kadın Türk atletler, "2024 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu" unvanını alacak. Maratonda 5'i erkek 7 Türk elit atlet katılacak.
Diğer yandan İstanbul Yarı Maratonu'nda yapılacak iyi dereceler elit atletlere dünya sıralamasında Olimpiyat kotası alma şansı da sağlayabilecek. Erkeklerde halen 10 atletin dünya sıralaması kategorisinden Olimpiyat kotası alma şansı bulunuyor. Bugüne kadar 70 atlet Olimpiyat barajı derecesi olan 2: 08: 10'u geçti.
Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl, kişisel en iyi dereceleri 1: 01: 00'ın altında olan 17 erkekle, 1: 08: 00'ın altında olan 7 kadın atlet katılacak. İstanbul Maratonu'nun son şampiyonu Kenyalı Panuel Mkungo yarışacak. Eğer yarı maratonu da kazanırsa iki maratonu da kazanan ilk erkek atlet olacak. Kenyalı Ruth Chepngetich 2018'de İstanbul Maratonu'nu, 2021'de de dönemin dünya rekorunu kırıp İstanbul Yarı Maratonu'nu kazanarak kadınlarda duble yapan ilk atlet olmuştu.
Geçen yılın ikincisi Faslı Hicham Amghar, 2019'daki 59: 17'lik derecesiyle dikkatleri üzerine çeken Etiyopyalı Solomon Berihu; listedeki 59: 25 ile en iyi ikinci dereceye sahip olan Kenyalı Edmond Kipngetich, Barselona'da 59.30 ile kariyerinin en iyi derecesini koşan Etiyopyalı Dinkalem Ayele; sürpriz beklenen Kenyalı Laban Kipkemboi ve Afrikalılara rakip olması umulan Kanadalı Cameron Levins de İstanbul'da koşacak.
Kadınlarda ise geçen yıl Barselona'daki 1: 05: 46'lık derecesiyle yıldızı parlayan Gladys Chepkurui, derecelerini sürekli geliştiren Etiyopyalı Fikrte Wereta; listede derecesi en iyi olan atletler.
Start Yenikapı'dan 09.15'te verilecek
İstanbul Yarı Maratonu'nda atletler, Yenikapı'dan saat 09.15'te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü'nden sonra Galata Köprüsü'nden Karaköy'e geçilecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine bir "U" dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek. 10K yarışına ise Yenikapı'da saat 08.00'de start verilecek. Sarayburnu'ndan dönüş alacak olan koşu, yine Yenikapı'da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1,5 saat, 21K içinse 3,5 saat olacak.
Maratonda binlerce görevli çalışacak
On binlerce kişinin koşacağı maratonun sağlıklı bir şekilde organize edilmesi için binlerce kişi de sahada çalışacak.
Yaklaşık 500 gönüllünün destek vereceği yarı maratonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 800 güvenlik görevlisiyle alanda olacak. 350 sağlık personelinin hazır bulunacağı koşuda, diğer dış birimler ve Spor İstanbul personeliyle birlikte toplamda 2 bin 743 kişi görev yapacak.
Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, bir yanda sportif rekabet ve bireysel meydan okumalara sahne olurken, diğer yandaysa bir yardımseverlik yarışına da vesile olacak. Bu yıl 34 Sivil Toplum Kuruluşu adına bin 500 gönüllü, bağış toplamak için koşacak. Yarı maratonda 2020-2023 arasında yaklaşık 12 milyon liralık bağış toplandı.
Toplam 8 milyon lira dağıtılacak
Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye girecek atletlere verilecek para ödülleri de açıklandı. Elit kadın ve erkek atletlerin birincisine 15'er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira olacak. Genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkeklerde ilk 8 sporcuya şu ödüller verilecek:
1. 15 bin Dolar
2. 10 bin Dolar
3. 8 bin Dolar
4. 6 bin Dolar
5. 5 bin Dolar
6. 4 bin Dolar
7. 3 bin Dolar
8. 2 bin Dolar
Böylece ilk sekiz için erkek ve kadınlarda toplam 106 bin dolar para ödülü dağıtılacak. Yarı maratonda parkur rekoru kırılırsa bonus ödül de verilecek.
Erkekler kategorisinde yarışın kazananı 59 dakika 15 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa kadınlarda ise, 1 saat 4 dakika 2 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa 3 bin dolar bonus verilecek.
Erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılırsa 10 bin dolar bonus verilecek.
Türk atletlere toplam 200 bin lira
Türk sporcularda kadın ve erkeklerde ilk 5'e girecek sporculara toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak. Sıralamaya göre ödüller şöyle:
1. 30 bin TL
2. 25 bin TL
3. 20 bin TL
4. 15 bin TL
5. 10 bin TL
Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu atletler listesi:
Erkek Elit Atletler
1. Solomon Berihu - Etiyopya
2. Edmond Kipngetich - Kenya
3. Dinkalem Ayele - Etiyopya
4. Solomon Kipchoge - Kenya
5. Benard Biwott - Kenya
6. Antony Kimtai - Kenya
7. Tadesse Abraham - İsviçre
8. Hicham Amghar - Fas
9. Hillary Kipchumba - Kenya
10. Abraham Kipyatich - Kenya
11. Gemechu Bute - Etiyopya
12. Ali Kaya - Türkiye
13. Cameron Levins - Kanada
14. Vincent Mutai - Kenya
15. Edward Zakayo Pingua - Kenya
16. Benard Sang - Kenya
17. Juan Antonio Perez - İspanya
18. Albert Rop - Bahreyn
19. Mathew Samperu - Kenya
20. Tegegn Tamerat - Etiyopya
21. Ashenafi Moges - Etiyopya
22. Panuel Mkungo - Kenya
23. James Kipkogei Kipkoech - Kenya
24. Cornelius Kipkogei - Kenya
25. Anthony Kipchirchir - Kenya
26. Laban Kipkemboi - Kenya
27. Daniel Mateo - İspanya
28. Kipsambu Kimakal - Kenya
29. Marcelo Laguera - Meksika
30. Ramazan Özdemir - Türkiye
31. Nicolae Alexandru Soare - Romanya
32. Hüseyin Can - Türkiye
33. Halil Yaşın - Türkiye
34. Tewelde Menges - Büyük Britanya
35. Ahmet Alkanoğlu - Türkiye
36. Eduardo Terrance Garcia - Virjin Adaları
37. Mitja Krevs - Slovenya
38. Dillon Cassar - Malta
39. Üzeyir Söylemez - Türkiye
40. Edwin Kipkomei Seko - Kenya
41. Abraham Akopesha - Kenya
42. Michael Mutai - Kenya
43. Paul Tiongik - Kenya
44. Cornelius Kipkoech - Kenya
45. Yibel Alamirew - Etiyopya
46. Mohammed Kemal Jema - Etiyopya
47. Dominick Kipkirui Bett - Kenya
Kadın Elit Atletler
1. Gladys Chepkurui - Kenya
2. Ftaw Zeray - Etiyopya
3. Betelihem Afenigus - Etiyopya
4. Aberash Shilima - Etiyopya
5. Anchinalu Dessie - Etiyopya
6. Zewditu Aderaw - Etiyopya
7. Betty Chepkemoi Kibet - Kenya
8. Ruth Jebet - Bahreyn
9. Zinashwork Yenew - Etiyopya
10. Meseret Dinke - Etiyopya
11. Amina Bettiche - Cezayir
12. Birtukan Abera - Etiyopya
13. Özlem Kaya Alıcı - Türkiye
14. Liliana Dragomir - Romanya
15. Devora Avramova - Bulgaristan
16. Miriam Chebet - Kenya
17. Faith Jeruto Kipmaiyo - Kenya
18. Meraf Bahta - İsveç
19. Melkam Tesfahun - Etiyopya
20. Remziye Erman - Türkiye
21. Sheila Chelangat - Kenya
Erkek Sub-Elit Atletler
1. Murat Emektar - Türkiye
2. Mahsum Değer - Türkiye
3. Sebih Bahar - Türkiye
4. Hakan Tazegül - Türkiye
5. Recep Berk Şenyurt - Türkiye
6. Mehmet Soytürk - Türkiye
7. Çağlar Kasım - Türkiye
8. Eser Kurt - Türkiye
9. Engin Özdaş - Türkiye
10. Anıl Koca - Türkiye
11. Mehmet Uslu - Türkiye
12. Mustafa Es - Türkiye
13. Sultan Orhan - Türkiye
14. Bahattin Üney - Türkiye - İSTANBUL
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