Türkiye-İspanya maçına İngiliz hakem!
Türkiye-İspanya maçına İngiliz hakem!

Türkiye-İspanya maçına İngiliz hakem!
05.09.2025 14:50
A Milli Takım'ın elemelerdeki maçı 7 Eylül'de, İngiliz hakem Michael Oliver yönetiminde oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

A Milli Takım'ın kader maçını yönetecek hakem belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 7 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR görevini üstlenecek.

Kaynak: AA



15:09
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
14:53
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı
14:38
Gürsel Tekin’e ikinci şok Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı
Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı
14:03
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi
13:42
Arda Güler’in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
12:48
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
