Türkiye Jokey Kulübünün Adana'da düzenlediği "Portakal Çiçeği Koşusu" yapıldı - Son Dakika

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Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Koşusu'nda, "Ceyar" isimli at birinci oldu.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 4 ve yukarı yaşta safkan İngiliz atların katıldığı 1400 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Tuğba Kara'nın sahibi olduğu "Ceyar" isimli at birinci geldi.

"Ceyar"ı, jokeyliğini Muhammet Özdemir'in yaptığı "Sumel Han" ve jokeyliğini Mücahit Bayır'ın yaptığı "Yavuzum" isimli atlar takip etti.

Yarışın ardından "Ceyar"a portakal çiçeğinin şalı takıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TJK Başkanı Serdal Adalı'nın katıldığı törende, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, at sahibi Tuğba Kara'ya plaket verdi.