Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu iç saha maçıyla açacak. 2022-2023 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş 'ı konuk edecek sarı kırmızılı ekip, ilk yarının son maçını ise deplasmanda Çankaya Üniversitesi maçıyla noktalayacak. Sarı kırmızılılar 9. hafta Bursa Uludağ ve 10. hafta Antalya 07 Basketbol müsabakalarını evinde oynayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri Basketbol'un fikstürü belli oldu - Son Dakika

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