Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kıran takımın 2 sporcusu, Kayseri'de yeni başarılar için birlikte kulaç atıyor.

Kayseri'de bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Ahmet Burak Işık ve Muhammed Yusuf Özden, yaklaşık 10 yıl önce yüzme sporuna başladı.

Bu süre içinde birçok madalya kazanan genç yüzücüler, son olarak 20-24 Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na Galatasaray takımı adına katıldı.

Burada takım olarak 4x200 serbest bayrak yarışında 7 dakika 15 saniye 42 saliselik dereceyle Türkiye rekoru kıran takımın iki yüzücüsü Ahmet Burak Işık ve Muhammed Yusuf Özden, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için yoğun hazırlık dönemi geçiriyor.

Genç sporcular Işık ve Özden, Türkiye Kayseri Olimpiyat Hazırlık Merkezi yüzme başantrenörü Ali Özmen eşliğinde 6-7 Nisan'da düzenlenecek 2024 Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası ve 2-7 Temmuz'daki 2024 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılarak, olimpiyat barajı için mücadele edecek.

17 yaşındaki sporcu Ahmet Burak Işık, AA muhabirine, yüzmeye 8 yaşında okul seçmelerinde öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Işık, kariyeri boyunca çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazandığını, yeni başarılar için yoğun çalıştığını kaydetti.

Galatasaray Spor Kulübü adına bir ay önce düzenlenen Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 4x200 metre bayrak yarışında yeni Türkiye rekorunun sahibi olduklarını anlatan Işık, 100, 200, 400 serbestte şampiyon olup 800 metre serbestte üçüncülük madalyası aldığını dile getirdi.

2024 yılı olimpiyatlarına katılmak istediklerini belirten Işık, "Avrupa gençlerde madalya almayı hedefliyoruz. Sabah saat 06.15'te ilk antrenmanımız oluyor. Bu nedenle erken kalkıyoruz ve bu bize disiplin katıyor. Yüzmede başarı istikrar istiyor. Haftada 14 antrenman yapıyoruz, inşallah sonucunu alırız. Milli formayı giymek gurur verici, her gencin tatması gereken bir duygu. Türk sporu adına yüzmede daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz." diye konuştu.

Işık, 11 yıldır takım arkadaşı Özden ile yarışmalara hazırlandıklarını belirterek, "Suda rakibiz ama dışarıda çok iyi arkadaşız." dedi

Güney Kıbrıs'ta gelen birincilik

8 yaşında yüzmeye başlayan Ahmet Yusuf Özden ise bu sporu severek yaptığını dile getirdi.

Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 800 ve 1500 metrede Türkiye ikincisi olduğunu anlatan Özden, "Burak ile beraber çalışıyoruz, birbirimize moral veriyoruz, elimizden geleni yapacağız. Beraber antrenman yapıyoruz, beraber takılıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen 2023 Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'na katıldığını ifade eden Özden, "Birincilikle temsil ettim ülkemizi, İstiklal Marşımızı okuttum, bayrağımızı İsrail bayrağının üzerine çektirdim, çok güzel bir duyguydu." dedi.

"Sporcularımızı olimpiyatlara götürmeyi hedefliyoruz"

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi yüzme başantrenörü Ali Özmen ise bayrak takımındaki 4 sporcunun ikisinin Muhammet Yusuf Özden ile Ahmet Burak Işık olduğunu söyledi.

2023-2024 sezonunda kısa kulvar Türkiye Şampiyonası'yla sezonu açtıklarını anlatan Özmen, şöyle konuştu:

"Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda bu yıl bireysel madalya alarak Paris Olimpiyatları'na sporcularımızı hazırlamak istiyoruz. Uzun yıllardır çalışıyoruz, daha önce de olimpiyat sürecini Yiğit Aslan ile geçirmiştik. O zaman başantrenör olan Corrado Rosso hocamızı 8 Ocak'ta kaybettik. Türk yüzme camiasına ve Kayseri yüzme camiasına büyük katkıları olmuştu. Biz de hocamızın yolundan ilerleyerek sporcularımızı olimpiyatlara götürmeyi hedefliyoruz."

Özmen, 10'u suda, 4'ü kuvvet olmak üzere haftada 14 antrenman yaptıklarını, yoğun çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'deki olimpiyat hazırlık merkezlerinin spora katkısına dikkati çeken Özmen, "Bakanlığın bu projesi 2013 yılının haziran ayında hayata geçti. Milli takıma birçok sporcu verdik, Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında madalya almış sporcularımız mevcut. 2021'deki Tokyo Olimpiyatları'na sporcu gönderdik. Bu sene 2024 Paris Olimpiyatları'na gidersek ya da Avrupa şampiyonasında bir madalya alırsak Corrado hocamıza hediye etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.