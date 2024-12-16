Türkiye Kupası'na Katılımda Fenerbahçe ve Kasımpaşa Durumu - Son Dakika
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Türkiye Kupası'na Katılımda Fenerbahçe ve Kasımpaşa Durumu

Türkiye Kupası\'na Katılımda Fenerbahçe ve Kasımpaşa Durumu

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılma kararının olumlu olduğunu, Fenerbahçe'nin ise süre istediğini açıkladı. Kulüplerin Türkiye Kupası'nın gelirleri konusundaki rahatsızlıkları ele alındı.

16.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:27
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın Türkiye Kupası'na katılım konusunda olumlu yanıt verdiğini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ise süre istediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılım sağlayamayacaklarını bildiren Fenerbahçe ile Kasımpaşa kulüplerinin başkanları Ali Koç ve Mehmet Fatih Saraç ile bugün Riva'da bir araya geldi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın Türkiye Kupası'na katılım konusunda olumlu yanıt verdiğini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ise süre istediğini dile getirdi.

'KULÜPLER, TÜRKİYE KUPASI'NIN GELİRLERİNDEN RAHATSIZ'

Türk futbolunun sorunlarını kulüplerle istişare ederek, ortak nokta bularak çözmek gerektiğini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa spor kulüplerimizin Türkiye Kupası'na katılmama yönünde dilekçeleri vardı. Biz de bunun üzerine kendilerini davet ettik. Sağ olsunlar bu sabah geldiler, konuştuk. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün daha önce geçen sene genel kurulu toplayıp aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa Spor Kulübü geçen sene bildirim yapmıştı katılmayacaklarına dair, bu sene de yenilemişlerdi. İkisinin durumu ayrı. Kasımpaşa Kulübümüz mağduriyetlerinin olduğunu, Türkiye Kupası'nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonumuzun bu girişiminden dolayı olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar. Biz de arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç kurumsal bir karar aldıklarını belirtti. Federasyonun yaklaşımını olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararı yönetim kurulları ve genel kuruldaki yetkililerle görüşmek için süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmenin sonunda onların da futbolun marka değerini göz önünde bulundurup olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur. Çünkü Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak nokta bularak çözmemiz gerekiyor. Türkiye Kupası'nın gelirlerinden rahatsız kulüpler. Bu konuyu da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa; yine kulüplerimizle ve yayıncı kuruluşla bir araya gelip sorunun temelden çözümü için çalışma yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'na Katılımda Fenerbahçe ve Kasımpaşa Durumu - Son Dakika

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