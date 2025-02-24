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Türkiye Kupası'nda Son Haftaya Giriş

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son hafta maçları 26-27 Şubat'ta oynanacak.

24.02.2025 11:03
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta yarın, 26 Şubat Çarşamba ve 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda üçüncü ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

15.00 Antalyaspor - Beşiktaş

15.00 Sivasspor - Bodrum FK

15.00 Kırklarelispor - Kocaelispor

26 Şubat Çarşamba

15.00 Çorum FK - Boluspor

20.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor

20.30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

20.30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor

27 Şubat Perşembe

16.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

16.00 Kasımpaşa - Göztepe

16.00 Erzurumspor FK - İstanbulspor

19.00 Galatasaray - Konyaspor

19.00 Eyüpspor - Başakşehir - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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