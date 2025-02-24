Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta yarın, 26 Şubat Çarşamba ve 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Kupası'nda üçüncü ve son hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
15.00 Antalyaspor - Beşiktaş
15.00 Kırklarelispor - Kocaelispor
26 Şubat Çarşamba
15.00 Çorum FK - Boluspor
20.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor
20.30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
20.30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor
27 Şubat Perşembe
16.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 Kasımpaşa - Göztepe
16.00 Erzurumspor FK - İstanbulspor
19.00 Galatasaray - Konyaspor
19.00 Eyüpspor - Başakşehir - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası'nda Son Haftaya Giriş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?