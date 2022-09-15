Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

15.09.2022 12:52
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, 17-18 Eylül tarihlerinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, 17-18 Eylül tarihlerinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2022 faaliyet takviminde yer alan organizasyona, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru ev sahipliği yapacak.

Şampiyona; MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak. Yarışa İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak.

Yerleşim merkezine yakınlığı nedeniyle yarışseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen şampiyonada, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden seyirciler, yarışın heyecanını yaşayabilecek.

Şampiyonada 17 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları gerçekleştirilecek. 18 Eylül Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren yarışlar start alacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de yapılacak - Son Dakika
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