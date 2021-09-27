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Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı - Son Dakika

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı

27.09.2021 16:24
Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı, System.String[]

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının sonuçları açıklandı.

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının sonuçları açıklandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Kepez Belediyesince Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde dün yapılan yarışlara Mersin, Gaziantep, Antalya, Ankara, Kayseri, Konya, Manisa, İzmir ve Aydın'dan 81 sporcu katıldı.

Yarışlarda, ikişerli olarak start alan sürücüler, en kısa sürede 400 metreyi geçmeye çalıştı.

Teknik sorunlardan dolayı bugün açıklanan sonuçlara göre kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Süper Street: 1.Caner Kit, 2.Kamil Kırbaş, 3. Tuncer Yeşil

Pro Street: 1. Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit

Street 2: 1. Erdoğan Özbek, 2. Hüseyin Coşkun, 3. Salih Efe

Street 600: 1. Fatih Akın Akkuş, 2. Orhan Karabaş, 3. Okan Asar

Street 750: 1. Furkan Özdemir, 2. İbrahim Nişli, 3. Sefe Onur Abacı

Standart 1: 1. Timur İlhan, 2. Kazım Öztürk, 3. Tanıl Yüce

Standart 2: 1. Ali Doğan, 2. Metin İnce, 3. Onur Şevik

Kadınlar: 1. İrem Sahra Şengül, 2. Bahar Ateş, 3. Meray Demir

Antalya, Türkiye, Aydın, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı - Son Dakika
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