Takım atışlarında ise Altınok Spor Kulübü altın, Vedat Erbay Spor Akademisi gümüş, Gaziantep Okçuluk Gençlik Spor Kulübü de bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Zafer Haftası, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.