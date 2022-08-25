Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı - Son Dakika
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Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

25.08.2022 19:46
Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 122 kulüpten 435'i kadın, 880 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde klasik yay ferdi ve takım atışları yapıldı.

Ferdi atışları Altınok Spor Kulübünden Mehmed Musab Saymaz birinci, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünden Yusuf Efe Metin ikinci, Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor'dan Yavuz Selim Baskın da üçüncü tamamladı.

Takım atışlarında ise Altınok Spor Kulübü altın, Vedat Erbay Spor Akademisi gümüş, Gaziantep Okçuluk Gençlik Spor Kulübü de bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Zafer Haftası, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı - Son Dakika
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