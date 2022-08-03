TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Karadeniz'de - Son Dakika
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TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Karadeniz'de

03.08.2022 18:24
TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Karadeniz'de

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 7-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen "Mobil Eğitim Simülatörü", yolculuğuna Karadeniz'de devam ediyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 7-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen "Mobil Eğitim Simülatörü", yolculuğuna Karadeniz'de devam ediyor.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, bu ay Ordu'da başlayan programda simülatörler, illerin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri'nde öğrencilerle buluşacak. Ağustos ayında Karadeniz'in ardından Doğu Anadolu'da da proje uygulanacak.

Çocukların hem otomobil sporları hem de temel trafik güvenliği konularında bilgilendirilmesi hedeflenen proje kapsamında bugüne kadar Samsun, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Tokat, Erzincan, Elazığ, Sivas, Tunceli, Malatya, Eskişehir, Konya, Karaman, Nevşehir, Aksaray ve Ordu'da yaklaşık 5 bin 500 çocuğa ulaşıldı.

Katılımcılar, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından çocuklara özel tasarlanan simülatörlerle, proje için Eren Tuzci tarafından modellenen TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde karting deneyimi yaşıyor.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan Mobil Eğitim Simülatörü'nün, kasım ayına kadar Anadolu'nun 40 farklı şehrinde 10 binden fazla çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Yaklaşık altı ay sürecek proje sonunda belirlenecek en yetenekli sporcu adaylarına, üst seviye simülatörler ile yarış eğitimi verilmesinin ardından, bu sporcuların dijital turnuvalarda yarıştırılması ve belirlenecek en başarılı isimlerden karting branşı için bir takım oluşturulması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Karadeniz, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' Karadeniz'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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