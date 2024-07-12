Türkiye Voleybol Kadın Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları\'na Hazırlanıyor

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Kadın Milli Takımımızdan tüm spor kamuoyunun, ülkemizin, Avrupa'nın ve dünyanın beklentisi çok yüksek. Geçen yıl milli takımımız 22 maçın 22'sini kazanarak namağlup bir süreç yaşadı. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak için ben, ekibim, takımım, taraftarlar ve kulübümüz kısacası tüm paydaşlar çalışma içerisinde" dedi.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 33'üncü Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hazırlık süreçlerini Demirören Haber Ajansı'na değerlendiren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Tokyo Olimpiyatları'nın pandemi sürecine denk gelmesi sebebiyle seyircisiz geçtiğini hatırlatarak, Paris Olimpiyatları'nda tribünlerde yer alacak Türk taraftarlar sayesinde önemli bir avantaja sahip olduklarını ifade etti.

Üstündağ, "Olimpiyatın seyircili olması ve Avrupa'da düzenlenmesi futbol örneğinde olduğu gibi taraftar desteğini hep birlikte gördük. Biz geçen yıl Avrupa'da yaptığımız müsabakalarda gerek Almanya'da, gerekse Belçika'da taraftar desteği ile kendimizi evimizde gibi hissetmiştik. Biliyorsunuz ki bu sene olimpiyatların da 100'üncü yılı. Geçen sene de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıydı. Dolayısıyla bize hep 100'üncü yıllar nasip oldu. İnşallah bu Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yerimizi alırız. Türkiye takım sporlarında, daha hiç kürsüde yer almadı. İnşallah kürsünün de en iyi yerinde yer alırız. Öncellikle grup etabını düşünüyoruz. Grupta; Türkiye, İtalya, Hollanda ve Dominik olmak üzere 4 takım var. Burada, ilk etapta ilk 2'de yer almak istiyoruz. İlk maçımız Hollanda ile başlayacak. Sonrasında Dominik ve grubun son maçında turnuvanın favorilerinden İtalya ile oynayacağız. İnşallah, hiçbir sakatlık yaşanmadan güzel bir süreç geçiririz. Mutlu sona ulaşan ülke biz oluruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor, mutlu sona hep birlikte ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK VE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTTURMAK İÇİN TÜM PAYDAŞLAR ÇALIŞMA İÇERİSİNDE"

Geçen yıl Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çıktığı 22 maçın 22'sini de kazandığını hatırlatan Üstündağ, "Paris Olimpiyatları'nda yarışacak olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan tüm spor kamuoyunun, ülkemizin, Avrupa'nın, dünyanın beklentisi yüksek. Tabii bunlar hep mutluluk verici, gurur verici. Diğer yandan da beklentilerin de yüksek olduğu bir durum söz konusu oldu. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutturmak için ben, ekibim, takımım, taraftarlar kısacası tüm paydaşlar çalışma içerisinde. Buradan kota alan ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek bütün branşlara, bütün sporcularımıza canıgönülden başarılar diliyorum. Çünkü orada hep birlikte bu ülke için yarışacağız. Olimpiyatlar her branşta, sportif faaliyetler içinde olan herkesin hayal ettiği, herkesin arzuladığı olmak istediği bir turnuva. Dolayısıyla bu süreç içerisinde 18 branşta 102 kota alındı. Ben herkesin hedefinin kürsüde yer almak olduğunu, herkesin en iyi derece için mücadele edeceğini düşünüyorum. Bizim temsil ettiğimiz gerek takım sporlarında gerekse ferdi branşlarında hep birlikte bir bütün olacağız. Zafer yaşamak için, mutlu bir sona ulaşmak için herkese hep birlikte destek vereceğiz. Umut ediyorum ki Paris Olimpiyatları en çok madalyanın alınacağı bir turnuva olacak" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİNİ ARATMAYAN BİR JENERASYON GELİYOR"

Olimpiyatlarda takım olarak çok genç bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Üstündağ, takımın en tecrübeli ve en deneyimli sporcusunun Kaptan Eda Erdem olduğunu ifade etti. Üstündağ, "Eda bu olimpiyata var gücüyle hazırlanıyor. Bu olimpiyatı birlikte yaşayacağız ancak olimpiyatlar 4 yılda bir oluyor. Bu uzun bir süre olabilir fakat Eda'da bu hırs, bu azim varken diğer olimpiyatta da yer alabilir. Çünkü o yaşta hala olimpiyatta olan oyuncular var. Baktığımızda bugün Sırbistan'ın pasörü Maja Ognjenovic yaş olarak Eda'dan da büyük ve yanılmıyorsam 3'üncü veya 4'üncü olimpiyatına gidiyor. Oyuncu havuzumuz geniş, kadromuz genç ve çok iyi. Birbirini aratmayan bir jenerasyon geliyor. Önce bu olimpiyatı düşünüyoruz, sonra 2028 Olimpiyatları" diyerek konuşmasını tamamladı.